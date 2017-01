Non mi sono mai preoccupata di informarmi sulle tendenze capelli uomo anche perché c’è già Giorgio, mio marito, parecchio fissato sulla questione. Credo che riesca ad andare dal barbiere (servizio completo: capelli + barba) quasi più di me.

Nonostante tutto ha sempre portato i capelli piuttosto corti, con sfumatura sulla nuca, a metà strada tra l’hipster e il bravo ragazzo anni ’50.

L’altra sera mentre guardava infervorato l’ennesima puntata della serie Vikings, (per chi non la conoscesse è una serie televisiva ambientata nel IX secolo d.C. tra la Scandinavia e le isole britanniche, che racconta le avventure in chiave romanzata di un guerriero vichingo e dei suoi amici figaccioni), si è fermato un attimo e mi ha detto: “quasi quasi mi faccio i capelli come Ragnar”.

Il primo pensiero è stato: io non potrò mai avere i capelli biondi e fluenti di Lagerth.

E’ stato un attimo. Poi l’ho immaginato con una maxi treccia, fatta di mini trecce, sulla base di un undercut e ho ripreso il controllo.

I capelli lunghi non sono di moda.

Stai scherzando vero? Vedrai a Pitti.

E’ così è stato. Mi sono dovuta informare e in parte dargli ragione.

Tendenze capelli uomo 2017 da Pitti 91° edizione.

Il ritorno del capello lungo tra le tendenze capelli uomo 2017 è indiscutibile. Per essere più precisi: il capello di media lunghezza (mosso o liscio che sia), che ricorda vagamente le pettinature degli anni ’60, come quelle dei Beatles o dei Rolling Stones. Solo apparentemente incolte, ma che in realtà richiedono grande cura. Look da bei tenebrosi dotati di una certa spavalderia. In alcuni casi arricchiti da treccine o dread, che rivelano influenze multiculturali.

Devo dire super gettonato anche il ciuffo, che ovviamente necessita di capelli lunghi davanti. Liscio, mosso, spettinato oppure lavorato con il gel, basta che ci sia e che regali un’aria bohémien, quasi da poeta maledetto.

Accanto al trend capelli lunghi, si trova però ancora il look da bravo ragazzo. Il taglio classico, quasi retrò che ci riporta ai tempi dei nostri genitori, quando la scriminatura laterale era d’obbligo, così come l’utilizzo della brillantina. Un taglio ovviamente rivisto, corretto e arricchito spesso da una sfumatura laterale del capello.

Tra i trend, confermata anche la tendenza dei capelli cortissimi, un grande classico maschile d’ispirazione militare che probabilmente non tramonterà mai.

Ma poi come sempre c’è chi sceglie un proprio stile, trasgressivo, colorato o eccessivo che, al di là dei gusti, mi fa comunque sorridere e mi ricorda che una coda da vichingo potrebbe essere il male minore.

Sandra ( Smilingischic )

Foto di Giorgio Leone