Con l’inizio del nuovo anno in molti cercano ispirazione per un nuovo look: per i capelli uomo 2017 la parola d’ordine è corto. I tagli più trendy sono quelli puliti e netti, in puro stile “wash and wear” ovvero capelli lavati e subito pronti. Un ottimo escamotage che permette di dormire anche qualche minuto in più la mattina ed essere sempre impeccabili.

Taglio militare, we love you

Il taglio di capelli uomo 2017 per eccellenza è il taglio minimal, senza volumi, quasi militare. Di certo è lo stile più pratico che esista perché è perfetto in ogni istante del giorno e della notte: si può optare per una sfumatura molto netta alla base delle nuca e una lunghezza appena accennata sulla parte alta della capigliatura.

Il vezzo è un ciuffo

Se i tagli medi si sono appropriati della frangia, i tagli corti si concedono un solo vezzo, per chi non riesce a rinunciare ai volumi: l’unica concessione fashion possibile è quella del ciuffo. Ovviamente appena accennato. Questa soluzione, realizzata con delle lievi scalature, è perfetta per gli uomini che hanno i capelli mossi. Il ciuffo si può portare spettinato se i capelli sono molto curati e senza ombra di crespo, altrimenti avanti tutta con gel e cere modellanti per portarlo scolpito e di lato, come Ryan Reynolds.

Schiariture e ton sur ton

Se il taglio è minimal o semplice e pulito, si può osare sul colore. Non vi stiamo dicendo di passare dal castano al biondo platino. Parliamo invece di qualche lieve schiaritura sul ciuffo: in questo modo, anche il taglio di capelli corto apparirà più voluminoso. Si possono chiedere allo stylist schiariture sia sul biondo che nella gamma dei rossi, soprattutto se la pigmentazione della capigliatura tende verso queste tonalità. Altra opzione, meno vistosa, è quella del tono su tono, se il taglio prevede una doppia sfumatura. La parte alla base della nuca resta naturale mentre si gioca, scurendo di uno o due toni, la parte superiore.