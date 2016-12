Barba 2017: tutti i trend più divertenti per le feste

Sei alla ricerca dei trend barba 2017? Li hai trovati! Cari uomini, oggi parleremo di barba, di colori, di stile e ti darò tantissime idee utili per una barba con i fiocchi (in tutti i sensi!).

Le feste si avvicinano, lo scoccare del nuovo anno pure e con lui una marea di nuove tendenze per barba, capelli e abbigliamento. Abbiamo visto insieme qualche tempo fa i principali trend capelli uomo e qui trovi una gallery di tagli maschili 2017. Oggi è tempo di spostare lo sguardo un po’ più in basso (si tratta di qualche centimetro, non allamarti!), oggi si parla di trend barba 2017.

Prima di passare alle barbe “serie” lasciati ispirare da questi trend per le feste (lo so, sono divertenti e imbarazzanti, ma a noi donne piace di più un uomo che sa far ridere!).

La barba glitter dopo il boom dello scorso anno si ripropone in migliaia di colori differenti: dall’oro al rosa, passando per silver e blu. Scegli quella perfetta per te (ma fai attenzione, i brillantini danno assuefazione!).

La barba sparlking, anche conosciuta come stellare, è perfetta per festeggiare il Capodanno con gli amici. Sceglila se hai in previsione una serata in discoteca, esistono extension per ciglia femminili identiche, potresti trovare la tua anima gemella.

Oh oh oh, merry christmas! La barba natalizia per quest’anno è più simpatica che mai. Dimentica la classica barba bianca di babbo Natale e punta tutto su fiocchi rossi o , se ami il freddo, su un effetto glaciale.

La barba invernale per il 2017 è ispirata ai paesi nordici: sceglierai una fredda nevicata o una foresta scandinava?

Chi è l’albero di Natale? Il trend del piercing da barba si ripropone anche per le feste con tantissime palline colorate a mò di albero di natale.

Passiamo ora alle barbe serie, quelle per tutti i giorni, quelle che fanno innamorare. Qui trovi una gallery di tutti i tipi di barba del momento e tantissimi consigli per mantenerla e realizzarla al meglio.

Alla prossima!