Capelli uomo Autunno Inverno 2017: 4 i tagli di tendenza per l’inverno

Capelli uomo: come tagliarli quest’anno? College style, ciuffi over e mood anni ’90, scoprite tutte le tendenze dei tagli capelli uomo per l’inverno 2017.

Il mondo è davvero pieno di spunti infiniti di tagli e colori per noi donne. All’uomo, mi sono detta, non viene mai data troppa attenzione. I capelli sono prevalentemente corti e non ci si può sbizzarrire più di tanto.

Ma chi l’ha detto? Sono sempre di più gli uomini che amano prendersi cura del proprio aspetto e richiedere consigli di stile. E perché no! L’importante, come in tutte le cose, è evitare gli eccessi.

Ecco allora affacciarmi al mondo delle tendenze beauty al maschile, con un po’ di timidezza, per scoprire, poi, che la differenza è davvero pochissima: direttamente dalle passerelle uomo di Milano, Londra e Parigi ecco le 4 tendenze in fatto di capelli uomo per questo Autunno Inverno 2017 che piacciono a tutti.

1) College style: un po’ bravo ragazzo, un po’ uomo di altri tempi, è questa una delle tendenze più forti per la stagione invernale. Un look davvero semplice da realizzare, specialmente se avete capelli lisci e di media lunghezza: una riga laterale ben marcata, gel q.b. e il gioco è fatto. Se siete amanti del fascino retrò e vi piace avere un aspetto ordinato e davvero chic, non vi resta che copiare i look proposti in passerella da Canali e Prada.

Styling Tip: anche se la brillantina mantiene il suo fascino e assicura una tenuta perfetta, scegliete una cera modellante opaca. Perché? Per il suo effetto naturale, meno rigido e soprattutto perché a distanza di ore non lascia alcun residuo antiestetico tra i capelli.

2) 1000 sfumature di frangia!: è lei la protagonista indiscussa delle ultime sfilate: piena e fino alle sopracciglia, scalata, minimal e leggera oppure cortissima, simmetrica e dal sapore futurista, la frangia è decisamente super cool questa stagione invernale. Un ritorno agli anni ’90, a quell’hairstyle da finto bravo ragazzo reso iconico dalla rockstar degli Oasis Liam Gallagher. E se non siete sicuri di essere pronti per la frangia, scegliete qualcosa di meno drastico, ma ugualmente d’effetto, come l’haircut proposto da Dior, puntando sulla variante ciuffo laterale per un aria misteriosa e affascinante.

3) Ricci urban: in questo caso parliamo di un hairstyle davvero per pochi: il riccio è infatti una delle tendenze più hot della stagione, ma anche la più complessa da gestire. Tuttavia quelli che madre natura ha dotato di fluenti e morbidi boccoli potranno gioire e sfoggiare orgogliosi uno styling dal sapore urban e contemporaneo. Il trend li vuole ricci disciplinati, wild ma non troppo, meglio se di media lunghezza: con un po’ di mousse leggera date volume alla parte superiore e alle punte e asciugate con un diffusore. Lasciate, invece, i lati leggermente più piatti e gestiteli con della cera opaca.

Styling Tip: per chi ha i capelli ricci è d’obbligo uno shampoo + conditioner disciplinante.

4)Grooming? No grazie: vi piace, invece, apparire trasandati e un po’ misteriosi anche se in realtà avete passato ore davanti allo specchio, sistemando quel ciuffetto un po’ ribelle che non vuole obbedire al gel? Allora sarete lieti di sapere che anche questa stagione si riconferma tra gli hairstyle più in voga l‘effetto spettinato. Un’acconciatura super naturale, dalla texture decostruita e con taglio scalato: Pringle Of Scotland, Mattew Miller, Lou Dalton e moltissimi altri lo hanno proposto sulle passerelle delle collezioni FW 2016/17.

Allora, cosa ne dite, vi sentite abbastanza ispirati per un cambio look e una seduta extra in salone?