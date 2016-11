La tendenza tagli capelli uomo inverno 2016/2017 non ammette sbagli: i capelli sono corti oppure morbidi, ma solo se ricci. Ma ciò che accomuna tutti i tagli corti del momento è il ciuffo laterale: lungo e spettinato, corto e anche impomatato: impossibile non averlo.



Ciuffo ribelle

La tendenza tagli capelli uomo inverno 2016/2017 si basa su due punti fermi: la riga e il ciuffo. La prima si porta di lato, è ben pettinata e netta (l’aiuto dello stylist è fondamentale). Passiamo al ciuffo laterale, che di norma si vuole voluminoso. A seconda del tipo di capello e della forma del viso si può portare mediamente accennato, come quello di Alvaro Soler, oppure osare con uno più sfrontato e corposo, da portare spettinato ad hoc. L’alternativa destabilizzante è una versione totalmente opposta ovvero un ciuffo molto pettinato, alto e fissato con la cera: dallo stile rock al rockabilly, la scelta è solo vostra. Per la sera si passa allo sleek effect: il ciuffo si tira indietro e si fissa con prodotti dalle finiture wet per fare il pieno di sguardi.

Frangia anche per l’uomo

Le sfilate prima e le riviste di moda poi hanno fatto capire in modo chiaro che la frangetta da uomo quest’anno non è un tabù: non parliamo di quelle femminili piene e che coprono tutta la fronte. La frangia per l’uomo 2016/2017 si porta da un lato, è “aperta” e non troppo corta perché enfatizza lo sguardo. Si può sfoggiare ben pettinata oppure “messy”, così se la mattina si è in ritardo lo stile “arruffato” non sarà più un problema.

Tagli e ciuffi unisex

Sembrava impossibile, fino a qualche tempo fa, parlare di tagli di capelli unisex. Forse non lo è per quanto riguarda la tendenza tagli capelli uomo inverno 2016/2017, in particolare se la chioma è ondulata o riccia. Secondo i diktat della moda infatti i capelli si possono portare lievemente lunghi ma non oltre le orecchie. Sì, avete capito bene: parliamo del bob corto corredato, come lo stile impone, dal ciuffo laterale che si porta morbido. Per ottenere il massimo da questo stile, la cura dei capelli è davvero importante: scegliete solo prodotti adatti per i capigliature ricce, applicate un anti-crespo prima dell’asciugatura, per una chioma dall’effetto “nuvola” con boccoli elastici e ben definiti.