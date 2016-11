Barba, come si porta in Autunno?

Con il ritorno ai volumi e ai trend degli anni ‘90 possiamo mettere in pausa la moda da hipster, che ha fatto della barba lunga uno dei suoi tratti distintivi. In questo autunno 2016 in realtà non scompare ma si adatta di gran lunga ai tagli di capelli per un risultato armonico. Quello che invece si deve far crescere sono i baffi, il nuovo punto focale per l’uomo attento allo stile.

Corta ma non troppo

Lo sappiamo, è un duro colpo per gli amanti dello stile hippy, che fino ad ora hanno cercato di far finta di nulla. Ma la barba in questo 2016 non va proprio di moda, è tempo di farsene una ragione. O meglio, non va in questa versione. Le lunghezze si sfoltiscono, la barba è curata ma non eccessiva. Soprattutto in questo periodo va portata in perfetta armonia con i tagli di capelli: se sono molto lunghi, si va da viso pulito a quello con un barba lievemente lunga, magari anche con dei bei baffi. Potrete così sentirvi un po’ Magnum P.I., anche senza la sua indimenticabile Ferrari testarossa. La barba si porta corta, anche accennata, se il taglio di capelli è morbido, perché gli eccessi sono fuori stagione.

Basta con lo chignon

Amato da molto uomini con capelli e barba lunghi, il top knot ha finito con i suoi giorni di gloria. Non si usa più: è la dura verità, ma questo vuole la moda del momento. I capelli lunghi si portano sciolti e con la riga in mezzo, per accompagnare una barba media, non troppo lunga. È lo stile naturale quello che vince su tutti, dai capelli fino alla barba. Tuttavia, esiste ancora un “luogo” in cui lo stile hipster è ancora ben accetto: quello virtuale di Instagram e di Pinterest. Forse non tutte le speranze sono perse, si può fare ancora incetta di cuori e di re-pin.

La toletta per la barba

Un uomo curato lo si vede dai vestiti, dal taglio di capelli sempre fresco ma anche dall’attenzione alla barba. Questo non vuol dire mantenerla sempre della stessa lunghezza: troppo facile. Occorre munirsi del kit per barba e baffi bellissimi: ci vuole una spazzola specifica, con setole dure, per conferirele la giusta forma. Poi lo shampoo per ammorbidirla, come non averlo ancora in bagno? Vi state chiedendo “e il balsamo?”. Ebbene sì, esiste e si può usare, anche una volta ogni tanto: la barba e i baffi saranno così sempre lucidi e puliti, irresistibili.