Capelli uomo: tutti i trend per il 2017

Chiudiamo la parentesi femminile, almeno per un attimo, e apriamone una tutta al maschile. Esatto, hai capito bene, oggi ti svelerò tantissime news beauty maschili per essere sempre al passo con i tempi!

Oggi parliamo di capelli uomo per il 2017, una raccolta dei principali trends per la stagione in corso, i colori moda e i tagli più in voga. Vuoi cambiare stile? Vuoi conquistare quella ragazza che ti piace tanto? No worries, ho la soluzione per te!

Iniziamo dalla base, o meglio dal colore, passiamo poi al taglio più in del momento e infine, un intramontabile, che sicuramente hai già avuto e che puoi mantenere con qualche piccola modifica. Seguirà una gallery di idee utili da mostrare al tuo parrucchiere.

Il colore moda capelli uomo per il 2017 è assolutamente il silver, un colore perfetto davvero per tutte le età. Puoi sceglierlo nella tonalità tendente al bianco o in quella tendente al nero, in base al tuo stile e alla tua carnagione.

Il titolo di taglio più in (e hot) del 2017 va sicuramente ai mitici capelli da bravo ragazzo! Ricordi come ti pettinava mamma da ragazzino? Armati di gel (o lacca), fai una riga di lato e il gioco è fatto! L’intramontabile resta lui, il taglio rasato ai lati e più lungo sulla sommità. Per il 2017 la differenza tra “sopra” e “sotto” deve essere abissale e va divisa nettamente con una rasatura geometrica. Il ciuffo va invece portato lungo e leggermente più chiaro rispetto al tuo colore. Questi erano i 3 trend principali, in realtà i tagli e i colori proposti sono davvero tantissimi e qui trovi una gallery di tutti i tagli maschili per il 2017 mentre qui trovi una raccolta di tagli da uomo per far innamorare chiunque.

Beh ora che i tuoi capelli sono ok che ne dici di dare un’occhiata a tutti i trend moda uomo 2017? Troverai sicuramente tantissime idee.

Alla prossima!