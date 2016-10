Capelli corti e riga da un lato: questo è uno dei tagli capelli uomo inverno 2016/2017 proposti con successo sulle ultime passerelle. Ma quali sono i trend? La moda per l’uomo contemporaneo non guarda solo agli anni ‘50: lo stile grunge tipico degli anni ‘90 è ormai tornato con prepotenza, e non solo nell’abbigliamento. Largo quindi alle capigliature morbide e boccolose e sì quindi al bob corto, un taglio che possiamo iniziare a definire unisex, perfetto per gli uomini con capelli ricci.



Il nuovo vintage è la riga da un lato

Per tutti gli uomini con i capelli lisci che amano uno stile pulito, l’ispirazione arriva dagli anni ‘50. Non c’è posto per le rasature nette ma solo per una graduale dissolvenza che inizia da metà della nuca. Ad essere netta è invece la riga laterale, per un look semplice ma allo stesso tempo capace di far risaltare la bellezza dei lineamenti del volto: è la scelta ottimale per avere una moderna allure che strizza l’occhio ai divi del cinema in bianco e nero. Loro usavano la brillantina per dare un sostegno ai capelli, oggi basta una piccola noce di cera modellante.

Ciuffo o frangia sempre on fashion

Per personalizzare lo stile corto, proposto tra i tagli capelli uomo inverno 2016/2017, si può ricorrere a qualche semplice trucco. Uno di questi è la frangia, adatta soprattutto ai più giovani e fashion addicted: può essere portata sfilzata o anche da un lato, in modo da lasciare scoperta una porzione della fronte. Una scelta interessante è quella del ciuffo laterale, soprattutto se i capelli sono mossi. Non deve essere troppo lungo, perché deve consentire di mettere in evidenza la mascella.

Bob, il caschetto da uomo

Nuova vita per il bob cut: uno stile iconico e di grande impatto viene adattato ai tagli da uomo di questa stagione, che arrivano appena sotto le orecchie con la riga centrale. Si capisce già da qui che non è per tutti. Il bob infatti è stato pensato, o se preferite sdoganato, per i capelli ricci e per chi ha la forma del viso molto regolare. Il grunge è tornato ma in una nuova veste, molto ricercata: i capelli sono particolarmente curati affinché anche agli uomini possano finalmente sfoggiare boccoli elastici e morbidi.