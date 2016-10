Fino a qualche anno fa soltanto sui red carpet sfilavano musicisti e attori dai capelli lunghissimi: oggi invece, dando uno sguardo sia su Instagram che sulle passerelle, vediamo che il leitmotiv è sempre quello: chiome lunghissime, molto curate, con punte pari. Le chiome lunghe sembrano quasi un diktat della moda o forse anche una sorta di liberazione per gli amanti del genere.





La riga? È in mezzo

I capelli lunghi sono tornati di moda, le sfilate parlano chiaro. Le chiome sono esagerate perché arrivano ben oltre le spalle: sono lunghe in modo sfrontato e le punte sono nettamente pari. Il vezzo delle scalature o del ciuffo laterale sono delle piccole concessioni per personalizzare il taglio di stagione, ma i capelli lunghi uomo inverno 2016/2017 hanno delle caratteristiche precise: sono super lisci, lucidi e si portano con la riga in mezzo.

Spazio ai nuovi “capelloni”

I capelli lunghi sono la firma di stile per l’uomo contemporaneo attento alla moda. Il prossimo inverno 2016/2017 le chiome XXL invaderanno le città. Per far girare la testa alle donne non è ammessa nessuna pigrizia in fatto di cura della capigliatura: si usano solo i prodotti per la detersione adatti per il tipo di capello che madre natura ha donato. Inoltre si districano sulle chiome prodotti anti crespo e si utilizza il phon professionale, per garantire un’asciugatura impeccabile.

Capelli lunghi, ossessione da star e da Instagrammer

I capelli lunghi hanno affascinato gli uomini da tempo, e non parliamo solo degli anni ‘70. Chi non ricorda i rocker a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90? Axl Rose era piombato sulla scena musicale con la sua lunga chioma liscia, mentre Jon Bon Jovi sfoggiava ricci esagerati. Ragazzacci del cinema come Colin Farrell e Johnny Depp li hanno portati così per molto tempo. Banderas, prima di indossare la Maschera di Zorro e della nuova vita da mugnaio, aveva azzardato un taglio medio-lungo scalato. In epoca recente anche Instagram ha contribuito a riportare in auge i capelli lunghi. Qui hanno trovato un porto felice le immagini di uomini con chiome lunghe e sfumature alla base della nuca, per dei topknot da moderni samurai. Senza dimenticare la bellezza e lo stile dell’ufficiale norvegese Lasse Matberg che dei capelli lunghi, oltre ai bicipiti prorompenti, ha fatto la sua firma distintiva per selfie con migliaia di cuoricini.