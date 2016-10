Capelli uomo, lo stile è rétro

Con il cambio di stagione arriva il momento di cercare un nuovo stile. Non parliamo di giacche o accessori ma di capelli uomo super trendy. In questo periodo la moda da uomo guarda indietro nel tempo, all’eleganza degli anni ‘20 e ‘40, e strizza l’occhio al rock anni ‘50. Il vintage, anche in fatto di capigliature, non è mai stato così attuale. D’altronde parliamo di classici e questi non passano mai di moda.

I moderni anni ‘20

Da qualche anno i ruggenti anni ‘20 sono tornati tra noi. Sarà merito del film Il Grande Gatsby, di quelle atmosfere seducenti, di quella eleganza sofisticata, ma ne siamo tutti affascinati. Se indossare i vestiti on fashion dell’epoca forse è poco pratico nella nostra veloce quotidianità, non si può dire lo stesso per i capelli. E lo slick back lo dimostra, affermandosi come uno degli stili più eleganti per i capelli uomo anche nel 2016. I capelli, grazie a prodotti modellanti, sono tirati tutti all’indietro con particolare attenzione a quelli sulla nuca. Per uno stile fedele a quello degli anni ‘20, ma riproposto anche negli anni ‘40, i capelli ai lati sono molto corti ma non rasati.

Anatre e rockabilly

I volumi, in fatto di capigliatura, erano tipici degli anni ‘40. Gli uomini preferivano tagli che potessero apportare volume e dimensione ai capelli. In quell’epoca il taglio era sempre molto pulito sulla nuca, la riga da un lato, la ciocca di capelli sul capo veniva tirata indietro ma con una parte prominente all’attaccatura. E oggi si portano ancora così. Il piumaggio sul corpo delle anatre ha ispirato il cosiddetto duck tail nato proprio in quel periodo ma divenuto di moda nei ‘50: il taglio è molto corto sui lati mentre la parte più lunga, o meglio morbida, è quella centrale. I capelli sono modellati in modo da formare delle v o delle piume lungo questo tratto. Lo stile che inizia a diventare popolare negli anni ‘50, assieme alla fama di Elvis Presley, è il rockabilly. Capelli corti e tagliati di fresco attorno alla nuca, il ciuffo è portato di lato, molto morbido ma ben pettinato e modellato con la brillantina. Oggi si possono usare delle cere modellanti, per tirare fuori l’Elvis o il Little Tony che qualcuno nasconde, il risultato è comunque impeccabile.