La caduta dei capelli è una spada di Damocle che pende sulle teste (letteralmente!) di molti uomini. Le cause possono essere molteplici: un fattore genetico, il fumo, una cattiva alimentazione, il danneggiamento del capello, l’esposizione prolungata al sole, lo stress e chi più ne ha più ne metta.

Facciamo una premessa: i capelli già persi non ricresceranno, mettiamoci il cuore in pace. Ma molto si può fare per prevenire e contrastare al meglio quella situazione che anticipa il quadretto che si potrebbe definire ‘si sta come sugli alberi le foglie d’autunno’.

L’arma vincente è sicuramente la prevenzione: accorgersene prima che sia troppo tardi e intervenire tempestivamente.

Innanzitutto, se vi sembra di iniziare a scorgere qualche sintomo, è necessaria una visita tricologica. La tricologia, scienza che studia l’anatomia, la fisiologia e la patologia di peli e capelli, potrà darvi indicazioni sui prodotti adatti da usare per il vostro tipo di capello e sulla terapia giusta da seguire.

Per prevenire la caduta è inoltre importantissimo seguire un’alimentazione sana e ricca di frutta: in particolare, dovete fare il pieno di vitamine A (ad esempio in carote, zucche, pomodori), B5 (legumi), B3 (carne bianca e arachidi), C (arance, kiwi) ed E (frutta secca). Queste vitamine stimolano i follicoli nella crescita dei capelli, aiutano a ripararli se danneggiati, mantendo la cute in salute. Per un’azione d’urto, aiutatevi assumendo un integratore specifico. Phytophanere di Phyto, ad esempio, contiene una sinergia vitalizzante di vitamine (B, C, E), di acidi grassi essenziali (olio di borragine) e di estratti di piante che permette di contrastare attivamente la caduta capillare.

Altre buone abitudini per ritardare il fattaccio comprendono un automassaggio quotidiano del cuoio cappelluto che favorisca il microcircolo (permettendo il nutrimento e l’ossigenazione dei bulbi), limitare il consumo d’alcol e … ovviamente, smettere di fumare.

La vera differenza, infine, la fa l’abitudine di utilizzare regolarmente shampoo e lozioni apposite. Sono ottimi quelli contenenti complessi energizzanti, che permettono al capello di ‘rivitalizzarsi’ dall’interno e ritrovare forza e intensità, come lo shampoo fortificante Phytolium di Phyto: questo prodotto associa l’estratto di rooibos, conosciuto per le sue proprietà stimolanti e tonificanti, alla scorza di china che dinamizza il bulbo e fortifica il cuoio capelluto. La vitamina B3, infine, combinata a oligoelementi di zinco e a estratti di ginseng e di salvia, ridona vigore e resistenza ai capelli.