5 modi di portare la barba

La barba, tra alti e bassi, ha sempre raccolto grandi schiere di adepti. Da qualche anno, poi, complici il fenomeno hipster e una maggior attenzione alla cura del viso maschile, il look barbuto svetta in cima ai ‘desiderata’ di molti uomini. Certo bisogna studiare i propri tratti: non tutti possono permettersi il barbone hippy o un pizzetto alla Robert Downey Jr, ragion per cui vi forniamo una guida per orientarvi nella scelta.

La barba dei 3 giorni. La famigerata ‘barba dei 3 giorni’ è davvero facile da mantenere e non ha bisogno di cure particolari. Semplicemente, radetevi e aspettate 3-4 giorni. Mantenete poi la lunghezza con un rasoio elettrico regolabile. Adatta a ogni tipo di viso, può essere lasciata incolta anche in zona collo e vi darà un aspetto affascinante, ma non trascurato. Meglio di così!

La Van Dyck. Questo genere di barba prende il nome dal pittore fiammingo Antoon Van Dyck, uno dei ritrattisti più famosi della storia. Adatta ai visi con il mento stretto, si tratta, in sostanza, di un pizzetto accompagnato da baffi lasciati crescere abbastanza folti, ma mantenuti estremamente curati. Uno stile che dona un aspetto vagamente gitano e viene portato con classe da star come il nostro amato Johnny Depp.

La barba da 6 mm. La barba da 6 mm è il giusto compromesso tra quella dei 3 giorni e una barba che inizia a essere importante: si adatta ad ogni tipo di viso e può essere tenuta sotto controllo con un rasoio elettrico regolabile. Perfetto per chi vuole portare una barba virile senza apparire trasandato, questo look si presta sia a essere lasciato incolto che a essere curato. Tra le star da ‘6 mm’ vi è spesso l’ex calciatore e icona maschile David Beckham.

La barba media e piena. Qui si inizia ad andare su qualcosa di impegnativo da portare. Una barba di media lunghezza si ottiene non radendosi per un mese e mezzo/due. Attenzione, lasciarla crescere così a lungo stravolgerà completamente il vostro look e l’aspetto potrebbe iniziare ad apparire un po’ trasandato. Per questo, vi consigliamo di rinunciare in partenza se la vostra barba non cresce in modo uniforme sul viso, altrimenti rischiereste un effetto ‘macchia di leopardo con alopecia’. Una volta cresciuta, potrete decidere di regolarla e curarla o lasciarla incolta alla Tom Hardy.

Il cespuglio da hipster. Ed ecco qua il must have per i grandi amanti delle barbe. Questo look nel mondo anglosassone è conosciuto anche come Bandholz, dal cognome dell’uomo che l’ha sdoganato (e che ha fatto della propria barba un business). Adatta a uomini col viso a triangolo, a diamante o comunque allungato, per ottenerla serve un periodo di 5-6 mesi in cui non dovrete toccare rasoi e forbici; poi, potrete iniziare a curarla e a modellarla a vostro piacimento. Ricordate che una barba così lunga va tenuta curata con shampoo e oli nutrienti!