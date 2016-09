Se da qualche anno il look maschile pecca un poco di monotonia, con l’arrivo dell’autunno pare che i venti stiano finalmente per cambiare. Scommettiamo che in questa seconda parte del 2016 nessuno rimarrà deluso, visto che i nuovi trend – che strizzano l’occhio al gusto vintage – soddisfano ogni tipo di esigenza.

Scopriamo i tagli migliori per rinnovarsi dopo l’estate. Parola d’ordine: eclettismo!

Modern Dandy. L’arrivo del freddo andrà a nozze con la moda vintage, tutta orientata sul versante dandy. Lasciate crescere i capelli nella parte superiore del capo e tenete più corti quelli dietro e ai lati (corti, ma non rasati, occhio!), da pettinare con riga di lato. Questo taglio ha fatto capolino già lo scorso anno ma nell’autunno in arrivo è ormai pronto a godersi le luci della ribalta.

L’intramontabile Pompadour. La versione attuale del celebre taglio anni ’50 spopola da un pezzo e rimane salda tra le preferenze maschili. Come si porta? Con i capelli più lunghi nella parte superiore e pettinati all’indietro, mantenendo però il famigerato ciuffo alto. Tagliateli cortissimi ai lati e sulla nuca, sfumandoli progressivamente. Usate infine dei prodotti modellanti per fissare l’acconciatura e lucidarla.

Lo chignon maschile. Ve ne sarete accorti anche voi, per le strade si vedono sempre più ragazzi e uomini che sfoggiano chignon (e stanno pure bene!). Questo perché lo chignon è il modo più comodo e trendy per gli uomini di portare i capelli lunghi. L’acconciatura, tra l’altro, va in tandem perfetto con una folta barba, altro major trend.

Lo spettinato naturale. Il look bohemien ha sempre un grande fascino. I capelli un po’ spettinati (attenzione, spettinati, ma curati!) incarnano al meglio questo stile e si adattano a capelli corti o di media lunghezza, meglio se mossi o ricci. Finto casual ma che… non lascia nulla al caso!

La riga di lato. Una grande protagonista di questo autunno-inverno sarà la riga di lato con capelli impomatati alla Marlon Brando di Fronte del Porto. Si tratta di uno dei look più gettonati sulle passerelle ed è solo questione di tempo perché non lo sia anche on the street. N.B: per rendere il taglio più attuale, non scolpite i capelli con cura maniacale, qualche capello fuori posto vi renderà più vissuti.