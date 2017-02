Perché con un quarantenne è meglio

Se state per avere un mancamento nelle ginocchia dopo aver guardato la gallery dei “boni”, continuate a sognare leggendo i motivi per cui gli uomini (e anche quelli sopra) nei loro quaranta hanno dei plus da non sottovalutare, soprattutto tra le lenzuola.

SONO RISOLTI

Hanno superato il complesso delle dimensioni, perché avranno alle spalle una lista di donne che hanno soddisfatto (si spera). Come Jared Leto, della cui nuda gloria ha parlato la sua ex fidanzata Corina Taylor dicendo che l’attore avrebbe un futuro nei film porno se volesse. Per cui al 99% (quell’1% è l’eccezione che conferma la regola) dovrebbero essere tipi che in palestra non fanno la doccia in costume né usano l’ovatta come “riempitivo”.

SONO PIÙ OLISTICI

Saranno sportivi e atletici, perché sono in quella fase in cui danno il giusto valore alla sensazione di benessere fisica e mentale, non vogliono lasciarsi andare perché non si sentono ancora “over” e fanno il possibile per non far comparire la pancetta. Ma non hanno la fissa per i muscoli, quel che conta per loro non è la prestanza, ma la resistenza. E anche per voi.

SONO PIÙ SICURI

Non hanno bisogno di mettersi alla prova o essere iper-entusiasti come nei loro 20 e 30 anni. Non si sentono più giudicati per l’aspetto e per la musica che ascoltano e questo li rende più rilassati, sentono di poter essere loro stessi. E voi potete sentirvi più libere di scegliere la playlist che vi predispone all’amore.

SONO PIÙ SANI

Appartengono a una generazione di late bloomers, quindi i 40 sono i nuovi 30 e questo significa che sono in condizioni di salute migliori dei nostri genitori alla stessa d’età. Sarà anche perché prestano più attenzione al benessere e all’alimentazione e se bevono lo fanno con moderazione. Che tradotto significa: performance assicurata e non sonno stermina-libido dopo una serata romantica.

NON HANNO GRILLI PER LA TESTA

-Sono abbastanza giovani per non farsi assalire dalla Porsche-pausa, la crisi di mezza età che li porta a mostrare il lato più spaccone ed esibizionista di sé. Hanno ancora molte carte da giocare prima di diventare vittima dell’ossessione per le auto ( a meno che non ce l’hanno nel DNA). Godetevi questi anni per una conversazione intelligente e un interlocutore che ascolta tra le lenzuola.

SONO PIÙ SENSIBILI

Hanno abbassato le loro aspettative e non puntano a conquistare la ventenne, hanno quindi la sensibilità giusta per apprezzarvi e valorizzarvi di più. Volevate che qualcuno vi dicesse sei bella dentro?

SONO PIÙ ATTENTI

Non hanno fretta, come quando avevano vent’anni, per loro i preliminari contano. Iniziano molto prima di arrivare in camera da letto e sono il preludio di un incontro ravvicinato non incentrato solo sul loro piacere, ma sul vostro. EVVAI!

HANNO PIÙ FANTASIA

La loro vita sessuale dovrebbe essere arrivata al punto in cui richiede un cambio di routine, ne hanno provate abbastanza e adesso hanno desiderio di nuove fantasie erotiche, soprattutto se sono in coppia. (Scambismo, sesso plurimo, role-playing mai sentito parlare?)