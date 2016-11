Il grooming da palestra

L’altra faccia della medaglia del mantenersi in forma è che il fitness ha effetti collaterali. Oltre a dolori muscolari, rigidità, gli innominabili capelli grassi, porta con sé problemi come pelle arrossata, acne e bacne, per non parlare di tanto, tanto sudore.

Per approcciare il workout nel modo giusto ecco una guida grooming da “saggio frequentatore di palestra”.

1. Pulire il viso con salviette umide detergenti prima e dopo l’attività fisica è un efficace metodo detox. Perché il sudore mescolato allo smog sulla pelle, residui di cosmetici ed eccesso di sebo può essere causa di eruzioni cutanee su viso e a volte anche schiena. Mai sentito parlare di bacne, back acne? Per rimuovere l’esplosivo cocktail batterico di questa zona, no worries, basta la doccia!

2. Chi ha la pelle sensibile, quando si allena si ritrova con il viso rosso, infiammato al punto da sentirsi come il gemello dell’Uomo Fiamma dei Fantastici 4. Finito il workout non fate la doccia calda, irrita ancor di più la pelle, meglio usare acqua fredda, per bloccare la sudorazione e alleviare il disagio del viso. Completate con una crema calmante a base di acqua termale.

3. Prima di andare in palestra non fate la barba. Se alla pelle già stressata dal contatto con il rasoio aggiungete una doccia di sudore – gli uomini in palestra possono sudare con ritmi da Formual 1 e arrivare fino a sei litri all’ora- la dermatite sul viso è assicurata. Piuttosto rinfrescate la pelle facendo impacchi con panni freddi, post-fitness, per ridurre i flashing visibili. Aiuteranno a richiudere i pori e a sfiammare la cute preparandola alla rasatura, se proprio non potete farne a meno.

4. Se siete ossessionati dalla vostra forma fisica e frequentate la palestra ogni due giorni, farete anche la doccia, incluso lavaggio capelli, ogni 48 ore. Troppo spesso, per un uomo che intende preservare la sua chioma. Indesiderate cadute di stile si prevengono utilizzando un prodotto per lo shampoo senza tensioattivi, ma con sostanze lavanti naturali per evitare di soffocare i bulbi piliferi. Meglio prevenire per non ridursi a dover nascondere la “piazza” come Jude Law, che accetta ruoli in cui può indossare il copricapo a calotta, per ovvi motivi.

5. Se avrete prodotto i 5 o 6 litri di sudore facendo TRX, anche il profumo della pelle ne avrà risentito. Una fragranza fresca che vi renda di nuovo piacevolmente avvicinabile dopo la doccia e prima di tornare in ufficio è un must. Il profumo ideale post pausa fitness è Eau De Parfum Essenza di Un’Isola Altrove di Acqua Dell’Elba, un concentrato di aromi mediterranei, dall’effetto balsamico sull’umore che riporta al mare e al senso di libertà che distese infinite di acque azzurre evocano. Al ginepro, cipresso, iris, gelsomino, rosa, sentori di cuoio e tabacco, legni e resine di macchia mediterranea, sentori d’incenso e bacche di corbezzolo è il perfetto mix di note dolci e energizzanti che fanno da perfetto complemento a una sessione in palestra.