Occhiaie: 5 rimedi naturali per cancellarle

Le occhiaie spengono il nostro sguardo e ci fanno apparire grigie e stanche.

A volte, anche strati di make-up non bastano per nasconderle. Oggi, voglio svelarti i 5 rimedi naturali per eliminare le occhiaie in pochi minuti!

1. I cetrioli! E’ il metodo più famoso al mondo. Appoggia due fette di cetriolo sugli occhi e lascia in posa per almeno 10 minuti. Vedrai la differenza!

2. Il cucchiaio freddo! Lascia in freezer qualche cucchiaio per le emergenze. Al mattino, quando i tuoi occhi saranno gonfi e segnati dalle occhiaie, potrai appoggiare sopra i due cucchiai freddi per qualche minuto. In questo modo si riattiverà la circolazione, e il tuo sguardo sarà “come nuovo”!

3. La patata! Il meccanismo è lo stesso del cetriolo. Taglia qualche fetta di patata e appoggiala sugli occhi per almeno 10 minuti. Le proprietà della patata schiariscono la pelle ed illuminano il contorno occhi!

4. Bustine di Thè. Dopo aver bagnato due bustine di tè con acqua fredda, applicale per almeno 10 minuti sugli occhi. Questo trattamento aiuterà a sgonfiare e schiarire il contorno occhi.

5.Avocado. Taglia l’avocado a fettine ed applicale sopra gli occhi per 5-10 minuti. Risciacqua tutto e il tuo sguardo ritornerà fresco!

