Skincare coreana: 10 step per realizzarla

Per le donne coreane la skincare è un vero e proprio rituale di bellezza, un momento sacro di cura di sé stesse, del proprio corpo come della propria anima. Solo entrando in questa visione possiamo avvicinarci e comprendere tutti gli step che loro realizzano durante la skincare. Un mondo sicuramente lontano rispetto al nostro modo di struccarci in cinque minuti prima di andare a dormire, ma un mondo affascinante e che vale la pena provare, almeno una volta.

La parola d’ordine della skincare coreana è sicuramente la delicatezza. Tutti i loro movimenti sul viso sono caratterizzati da estrema delicatezza e cura, ad esempio non trascinano mai i prodotti sul viso, ma piuttosto li picchiettano.

Scopriamo insieme i 10 step per realizzare la skincare coreana:

1. Il primo step prevede di struccare la pelle con un olio. Un olio vegetale, come ad esempio l’olio di cocco, massaggiato su pelle umida e risciacquato aiuterà a sciogliere il trucco ed a rimuoverlo in maniera delicata.

2. Il secondo step prevede l’utilizzo di un detergente, un prodotto schiumoso che porti via gli eccessi del trucco e dell’olio utilizzato in precedenza.

3. Esfoliazione. Una volta detersa la pelle la skincare coreana prevede di esfoliare il viso. La scelta di effettuare questo step tutti i giorni o due volte alla settimana dipende da che tipo di pelle avete e da che prodotto utilizzate. Se avete una pelle impura e non particolarmente delicata potete utilizzare un gommage leggero anche tutte le sere. Esfloliare la pelle permetterà ovviamente di eliminare le cellule morte e di pulirla in profondità.

4. Maschera all’argilla, ovvero la fase della purificazione. Anche in questo caso dipende dal vostro tipo di pelle, potete realizzare una maschera purificante tutte le sere o due volte a settimana. In commercio esistono varie maschere, da quelle più strong come quelle che contengono argilla verde, a quelle più delicate che hanno all’interno argilla rosa.

5. Il tonico. Uno step fondamentale per la skincare coreana, che invece noi donne occidentali saltiamo molto spesso. Il tonico è la prima fase di idratazione della pelle. Picchiettatelo sul viso delicatamente utilizzando un dischetto di cotone.

6. La fase più caratteristica della skincare coreana, la fase di essence. Si tratta di un ulteriore step di idratazione che prevede l’utilizzo di un prodotto simile ad un tonico, ma più consistente ed idratante.

7. Il settimo step prevede l’applicazione di un siero viso, ovviamente in commercio ne esistono di tantissimi tipi, basterà scegliere quello più adatto alla nostra pelle.

8. Uno dei must have della skincare coreana è la maschera in tessuto. Ormai ne esistono davvero tante tra cui scegliere anche da noi, quindi non vi resta che scegliere la vostra preferita e godervi venti minuti di relax. Anche questo step potete scegliere se farlo ogni sera o solamente due volte alla settimana. Una volta rimossa la maschera in tessuto non risciacquare il viso ma massaggiare delicatamente l’eccesso di prodotto fino ad assorbimento.

9. Contorno occhi, step fondamentale dell’idratazione. Applicare il contorno occhi picchiettando delicatamente fino alle tempie.

10. Decimo ed ultimo step la crema viso, che non dovrebbe mai mancare in nessuna skincare.

Proverete o avete già provato la skincare coreana?