Unghie fragili: 5 ricette casalinghe per unghie sane e forti!

Le mani sono il nostro biglietto da visita, ma molte di noi sono afflitte dal problema delle unghie fragili che si spezzano. Se uno dei tuoi desideri è avere unghie lunghe, sane e forti, prova a mettere in pratica almeno una di queste ricette fai da te e il risultato sarà assicurato!

1. Olio d’oliva e limone. In una ciotola aggiungi qualche cucchiaio di olio d’oliva e qualche goccia di succo di limone. Immergi le tue dita per almeno 10 minuti ogni sera. Vedrai che le unghie saranno più forti e belle!

2. Olio d’oliva, limone e bicarbonato. Aggiungi pari quantità di olio d’oliva e limone all’interno di una ciotola, e poi unisci 2 cucchiaini di bicarbonato. Oltre all’azione rinforzante, otterrai anche un effetto sbiancante!

3.Olio di mandorle dolci. Se preferisci usare un olio “cosmetico” puoi massaggiare ogni sera qualche goccia di olio di mandorle dolci sulle tue unghie. Risulteranno più dure e resistenti. Provare per credere!

4. Yogurt, olio d’oliva e limone. Oltre ai due ingredienti già citati, possiamo aggiungere in una ciotola anche qualche cucchiaino di yogurt. In questo modo sfruttiamo le proprietà del calcio contenuto all’interno dello yogurt per ottenere unghie più sane. Addio unghie fragili!

5. Aglio. Per le più temerarie l’aglio è un ottimo rimedio per rinforzare le nostre unghie e basterà strofinarlo al di sopra ogni sera prima di andare a dormire. Se non sai più cosa provare può essere una valida alternativa, ma attenzione a non uscire di casa nelle ore successive!

Con questi consigli vedrai che le unghie fragili saranno solo un lontano ricordo.

Seguimi su Youtube per scoprire tanti altri consigli di bellezza!