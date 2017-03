Quando viaggio, e cambio alimentazione, la mia pelle ne risente e risulta imperfetta. Durante l’ultimo viaggio a NY le temperature molto basse hanno reso la mia pelle secca e disidratata. Aggiungiamoci il fatto che i pasti non erano tra i più sani e il risultato è non stato piacevole.

Per questa ragione, porto sempre con me, oltre ai trucchi preferiti, alcuni prodotti che possano salvarmi in casi come questi. Indispensabili una crema molto idratante, perfetta per le giornate di vento e gelo, e un burrocacao per le labbra. Alterno quello oleoso di Noraskin a quello alla menta di Eos, entrambi ottimi. Applico quello a base d’olio e gelsomino alla mattina e quello alla menta, più delicato, di sera.

La mia skin care è la medesima, sia in viaggio sia nella quotidianità. I prodotti utilizzati cambiano a seconda della stagioni e delle necessità dell’epidermide, ma a casa o in trasferta non me ne separo mai!

Ciò che cambia invece nella mia beauty routine da viaggio è decisamente il make up per l’occasione d’uso. Non mi separo mai da tutto ciò che riguarda la base trucco, quindi bb cream e kit per contouring, e le sopracciglia. I prodotti per la cura delle sopracciglia sono decisamente diventati la mia nuova ossessione! Dopo aver sperimentato diverse tipologie di prodotto e applicazione, lo strumento con cui mi trovo più comoda è la matita.

Make up da sperimentare: cosa cambia da quello quotidiano?

Ciò che infine non deve mai mancare è un rossetto rosso abbinato alla matita – che può sempre essere utile anche per gli occhi! A seconda invece dell’occasione mi diverto con il make up occhi. Matite colorate, ombretti e smokey-eye più o meno riusciti. E abbondante mascara per completare l’opera!

Vi lascio in compagnia di un video in cui vi mostro la mia beauty routine da trasferta e un trucco da #nyfw con una vista mozzafiato dal nostro YOTEL!

E i prodotti a cui voi non potete rinunciare quali sono?

La vostra Eleo❤️

www.eleonoramilano.com