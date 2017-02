Depilazione fai da te, gli errori da non fare

“Oggi metto una gonna” … quante volte l’abbiamo detto prima di accorgerci dell’irreparabile, ovvero la comparsa degli odiosi peli superflui sulle gambe? E in un attimo, addio miniskirt e calza velata. Se l’estetista non è disponibile possiamo ricorrere alla depilazione fai da te per eliminare la peluria in eccesso comodamente a casa, in modo da sentirci in ordine. Risultato garantito, a meno di non commettere qualche errore. Vediamo assieme i più comuni.

1 Non fare uno scrub pre-depilazione. Se prima di una ceretta non si fa uno scrub, si rischia di ritrovarsi con dei peli incarniti. L’ideale è farlo un giorno prima della depilazione, in modo da avere una pelle senza cellule morte.

2 Non testare il prodotto. Se prima non si prova, non si sa l’effetto che può avere su di noi. Quindi se non sappiamo come reagirà la pelle alla cera ma soprattutto alle creme depilatorie, non è il caso di avventurarsi a cuor leggero. Il consiglio è quello di provare l’azione del prodotto su una parte nascosta, attendere 24 ore e osservare se ci sono reazioni cutanee o meno.

3 Too hot for me. Seguire le indicazioni dei prodotti vuol dire riuscire a portare a termine senza problemi la depilazione fai da te. Se si utilizza la cera a caldo è bene leggere e seguire le istruzioni sui tempi utili affinché il prodotto si scaldi, per non ustionarsi. Lo stesso vale se si utilizza il rullo.

4 C’è striscia e striscia. Se la cera a caldo non vi convince ma si necessita di una depilazione fai da te, si può ricorrere alla cera a freddo con strisce monouso. Le più facili da usare sono con un materiale simile al cotone, sul quale è distesa la cera al titanio. Esistono anche strisce trasparenti ma queste non sono molto indicate se la pelle è particolarmente sensibile.

5 Ceretta sulla pelle con crema o oli. Non c’è nulla di peggio di aver passato tanto tempo a idratare l’epidermide per poi dover ricorrere alla cera, che non attacca. Meglio lavare la parte interessata con dell’acqua tiepida e poi passare alla depilazione fai da te: il risultato sarà impeccabile.

6 Lo strappo sbagliato. Sia che si usi la cera a freddo che quella a caldo c’è una cosa da sapere: il verso dello strappo. Si stende seguendo il verso del pelo e non è il caso di eseguire lo strappo seguendo il verso della crescita del pelo: non si strapperebbe. Quindi si stende seguendo il verso di crescita e, con un gesto deciso, si strappa nel verso opposto.

7 Non usare un olio post epilazione. Non si può lasciare la pelle post depilazione senza una coccola idratante. Sono da evitare tutti i prodotti che contengono alcool. Un olio alle mandorle è quello che ci vuole, da distribuire generosamente sulla parte trattata con delicati massaggi.