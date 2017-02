Nonostante la diffusione del nuovo trend delle Silisponge in silicone, le beauty blender continuano a essere le spugnette più amate per l’applicazione dei prodotti di makeup. Se si applica il fondotinta con una beautyblender, così adorata da tutte le beauty blogger e diventata celebre come una star del cinema, probabilmente ci si sarà chiesto anche come conservarla dopo l’utilizzo.

Uno dei problemi su come conservare la spugnetta beautyblender è sicuramente legato alla pulizia e all’evitare l’insorgere di batteri causa di muffe che portano, per forza di cose, a dividerci dal nostro tool preferito. E’ importante tenerla sempre pulita e farla asciugare bene in modo da evitare spiacevoli inconvenienti. Da qui, nascono le idee più bizzarre e creative; il portauovo, il cartone delle uova appena comprate al supermercato o il contenitore stesso di quando si acquista la beautyblender diventa anche la sua dimora, tutti espedienti decisamente fantasiosi ma che non risolvono il problema del trasporto in caso di viaggio ad esempio.

In alternativa a tutto questo, ci sono alcune soluzioni carine che spopolano sul web, vere e proprie custodie create appositamente per prolungare la vita della nostra beautyblender. C’è la Eggies Case, divertente protezione a forma di uovo con frasi allegre e simpatiche che con estrema facilità protegge la beautyblender da batteri e altri prodotti di make up e Blenderelle, un contenitore piccolo e compatto a forma di bocciolo, perfetto da portare in viaggio, composto da due “petali” uno dei quali funge da apertura scorrevole su cui sono posti dei fori di ventilazione che consentono alla spugnetta di asciugarsi correttamente e durare più a lungo. Si trova in rosa o perla, è economico, carino da tenere in borsa o nel beauty case e risolve il problema della conservazione dell’amato accessorio da make-up. Da non dimenticare BlotterazziTM, la prima spugnetta lavabile e riutilizzabile, progettata per eliminare l’eccesso di sebo racchiusa in un astuccio sottile e compatto a forma di goccia dotato di un pratico specchietto. L’innovativo packaging permette di mantenere le spugnette pulite e al riparo dagli altri prodotti make-up, ma allo stesso tempo fresche, grazie a una presa d’aria e a un divisorio che le tiene separate.

