Rimedi per mani screpolate: tutto quello che c’è da sapere!

Anche se l’inverno è agli sgoccioli, l’ultimo mese e mezzo può essere davvero aggressivo per la nostra pelle! La codata di freddo gelido può causare sia semplici screpolature e rossori che dolorosi geloni alle mani .

Per cui, voglio proporvi dei rimedi per mani screpolate che siano però preceduti da una beauty routine preventiva .

Innanzi tutto, ricordate sempre di curare le vostre mani con uno scrub settimanale che elimini le cellule morte e le renda morbide e setose al tatto , poi, applicate una noce di crema per le mani almeno due volte al giorno così da nutrirle quotidianamente.

Se queste tips non bastano per prevenire rossori e geloni , allora dovrete ricorrere ad alcuni semplici rimedi casalinghi. I miei preferiti sono questi 2: abbondate con crema, mettete dei guanti in cotone ed andate a dormire. Al mattino, dopo aver sfilato i guanti, noterete come geloni e spaccature avranno tratto giovamento da questo rimedio.

Preparate un infuso di camomilla utilizzando una dose abbondante di acqua, fatelo raffreddare ed immergetevi le mani per circa 10 minuti, poi ,asciugate tamponando dolcemente . La camomilla ha un grande potere lenitivo per cui placherà il dolore dovuto ad eventuali ferite e renderà le mani davvero morbide.

Dunque, se siete bersaglio di geloni, ragadi, rossori e screpolature, affidatevi a questi rimedi della nonna e vedrete che non ne resterete assolutamente deluse, anzi, le vostre mani ve ne saranno grate!

- immagini via Pinterest –