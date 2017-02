BrushEgg: come si utilizza

Come vi avevo già anticipato su Instagram stories, oggi voglio mostrarvi come si utilizza al meglio il BrushEgg. E ‘ uno di quegli oggetti che non vi pentirete di aver acquistato per ben 2 motivi , salverete i vostri pennelli e vi divertirete nel pulirli in un modo alternativo rispetto a quello “classico” e , inoltre, la spesa sarà veramente irrisoria. La pulizia dei pennelli da trucco è molto importante perché, avendo una cura costante, le setole avranno lunga vita. Oltre a questo motivo, c’è anche da dire che usare un colore nuovo su un pennello già utilizzato con altri colori non vi darà un performance ottimale! Nel video tutorial vi dimostrerò come pulire i pennelli classici e come pulire gli Oval Brush (ve ne avevo parlato nel mio blog).

Vediamo come pulire i vostri pennelli da trucco…

Dopo aver infilato il vostro BrushEgg dovete bagnare il pennello. A questo punto aggiungere un po’ di detergente neutro nella zona a puntini. Con una lieve pressione, prendete del detergente con le setole e iniziate a sfregare nella zona a righe ripentendo l’operazione fino a quando non sarà pulito! Ecco il video…