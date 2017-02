Vitamine, vitamine e ancora vitamine: l’organismo e anche la pelle, che vogliamo sempre elastica, non ne possono fare a meno, soprattutto della C. Possiamo farne una scorpacciata, perché si può trovare in tantissimi alimenti, dai peperoncini piccanti ai peperoni senza scordare il prezzemolo, i broccoli, i piselli, mirtilli e gli agrumi come arance, mandarini, limoni e pompelmi. E che dire dei kiwi? In 100 gr di questo piccolo frutto sono contenuti oltre 92 gr di Vitamina C contro i 54 di un’arancia dello stesso peso. Mangiare frutta e verdura fa bene, ma anche usarne un po’ per realizzare maschere per la pelle del viso non è una brutta idea.

Maschera al kiwi

Contro le rughe e l’invecchiamento cutaneo usiamo i kiwi! Ne basta uno per una maschera nutriente: lo si sbuccia e lo si fa a dadini. Si aggiunge zucchero di canna e tre gocce di olio essenziale all’arancia. L’impasto si stende sul viso inumidito con acqua tiepida e si lascia agire per 20 minuti. Acqua per risciacquare, un velo di crema per idratare la pelle.

Maschera anti impurità

Limone, lime e bicarbonato di sodio contro le impurità cutanee. Si spreme il succo di un lime e di mezzo limone, si aggiungono tre cucchiai di bicarbonato e due di acqua tiepida. Si stende il composto sul viso, tralasciando occhi e labbra, e si lascia in posa per 15 minuti. Si può rimuovere il tutto e idratare l’epidermide con una buona crema nutriente.

Scrub yogurt e limone

Un composto morbido e bianco per una pelle magnifica. Bastano due ingredienti per ottenere tutto ciò grazie alla Vitamina C: per l’esattezza sono sufficienti il succo di mezzo limone piccolo amalgamato a mezzo vasetto di yogurt bianco denso e a due cucchiaini di zucchero di canna. Si massaggia il composto sul viso, collo e décolleté con movimenti circolari prima di rimuovere il tutto con acqua tiepida.

Tris di agrumi per una maschera defaticante

Per un aspetto luminoso non c’è nulla di meglio della Vitamina C. Occorre il succo di mezzo limone, mezza arancia e metà pompelmo, rosa o giallo scegliete voi. A questo si aggiunge un vasetto di yogurt bianco. Si applica il tutto sul volto (ma non sugli occhi): bastano appena 10 minuti in posa per ritrovare luce e splendore sulla pelle.