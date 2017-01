Le vogliamo tutte folte, lunghe e in salute: parliamo delle ciglia che, come i capelli, sono un’arma di seduzione. Così come curiamo le amate chiome, dobbiamo riservare qualche attenzione in più anche alle ciglia per nutrirle, mantenerle in salute e per farle apparire più lunghe. Ecco alcuni trucchi da segnarsi in agenda per imparare come valorizzare le ciglia.

1 Struccarsi con delicatezza

“Che sonno …e mi devo anche struccare!” una delle tipiche frasi che in molte pronunciano prima di andare a dormire. La pulizia del viso e degli occhi non deve essere troppo veloce, perchè potrebbe essere traumatica per le ciglia. Usate uno struccante bifasico, da passare con un batuffolo di cotone sugli occhi: ci farà risparmiare tempo ma non rovinerà le ciglia. Movimenti lenti dalla radice fino alla punta delle ciglia et voilà, gli occhi sono puliti.

2 Oli e sieri per uno sguardo splendido

É il rimedio più antico che c’è e allo stesso tempo anche uno dei più efficaci: l’olio di ricino, per rinforzare e far ricrescere le ciglia e anche le sopracciglia. Lo si applica alla sera (ne bastano poche gocce) sulle ciglia umide: si pratica un dolce massaggio e si lascia agire tutta la notte. Si può anche utilizzare uno scovolino per essere più precise. Alternative naturali e efficaci allo stesso modo sono quelle dell’olio di mandorle, di oliva o di avocado. Un altro segreto per avere ciglia forti e lucide è quello di applicare un siero specifico prima del mascara.

3 Facciamo amicizia con il piegaciglia

Ogni volta che entriamo in profumeria lo guardiamo con sospetto, eppure il piegaciglia resiste nel tempo perché è uno dei pochi strumenti che abbiamo per enfatizzare le ciglia. A patto che queste vengano anche nutrite. Facciamoci coraggio e prendiamone uno, in metallo e con un gommino in silicone. Da usare sempre prima del mascara, per non spezzare le ciglia.

4 Per enfatizzare lo sguardo

Per ottenere il meglio dalle ciglia la scelta del mascara è fondamentale: destreggiarsi tra colori ma soprattutto formulazioni e scovolini non è uno scherzo da ragazze. Nella ricerca del prodotto migliore prestiamo attenzione alla presenza di principi nutrienti, un plus non indifferente.

5 Alimentazione corretta

Mangiare bene vuol dire (anche) avere ciglia bellissime. Assumere magnesio, zinco e vitamina B6 fa la differenza. Quindi scegliamo pollo, carne di maiale, pesce, verdura, banane, fagioli secchi e prodotti a base di grano integrale.