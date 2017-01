Dopo le cene e le feste per festeggiare la fine del vecchio anno e l’ingresso del 2017, si torna piano piano alla normalità: questo vuol dire che il solito tran tran fatto di lunghe giornate lavorative tra telefono e mail (giusto un veloce momento per ripassarsi lo smalto) ricomincia inesorabile: il solo pensiero basta ad abbattere anche gli spiriti più ottimisti. Una delle soluzioni per affrontare il rientro in ufficio è quella di dormire bene.

L’importanza del buon sonno

Dormire bene è fondamentale: la mente si rigenera, la pelle ne trae vantaggio, lo stress si allontana. E, dulcis in fundo, il peso corporeo non lievita: dormire bene tutta la notte permette di non far innalzare i cosiddetti “livelli della fame improvvisa”, come accade quando si va a letto molto tardi: in questo modo il punto vita non riserva brutte sorprese.

Gli errori da evitare, sempre

Riuscire a dormire bene per rientrare in ufficio piene di grinta ed energie è necessario. Possiamo iniziare anticipando l’ora della buonanotte, ma per aiutarci possiamo fare qualcosa in più: non andare in palestra troppo tardi che, di conseguenza, farebbe cenare oltre le 20.30. A tale proposito non va bene nemmeno fare una cena troppo abbondante, perché difficile da digerire. Un’altra regola aurea è non usare computer o tablet un’ora prima di andare a dormire: meglio un buon libro con musica rilassante di sottofondo.

Esercizi per il sonno

Non tutte le persone riescono ad addormentarsi con facilità. Alcune sembrano dotate di una sorta di interruttore “on & off”, ma per altre la questione è più complessa. La respirazione gioca un ruolo fondamentale e alcuni esercizi presi “in prestito” dalla yoga possono aiutare. Iniziamo dalla posizione del bambino: ci si mette in ginocchio e ci si piega con il busto sulle cosce, le braccia sono lungo il corpo. Si respira profondamente per 45 secondi e si passa alla Viparita Karani, detta anche posizione delle gambe al muro, che consente di rilassarsi. La schiena è a terra, i glutei sono ben attaccati al muro e le gambe si appoggiano sulla parete. Rilassate il corpo, ruotate i palmi delle mani verso l’alto e respirate profondamente per circa un minuto. Non resta che la Savasana o posizione a stella: distese sul letto con braccia e gambe leggermente divaricate, ascoltate il vostro respiro profondo, allontanate pensieri e distrazioni: scivolerete così in un sonno ristoratore.