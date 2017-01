Superfood skincare: 3 ricette a base di uovo

La tendenza per il beauty 2017 la posso intitolare così “superfood skincare”. Arriva direttamente dalla corea. Ho trattato vari articoli sul mio blog sulla bellezza made in Japan e, dalle analisi di mercato, il fattore k-beauty è sempre più diffuso , osservato e seguito. Ci rivela sempre nuove tendenze da non perdere. L’ultimo ingrediente, di cui vi avevo parlato, più in voga del momento era la bava di lumaca , ricordate? Ecco, ora è la volta delle uova. Ho cercato vari prodotti su Internet a base di uova , e indovinate un po’? Quasi irreperibili. Non appena saranno disponibili anche in Italia, li proverò subito! Nel frattempo, ho trovato tre ricette davvero ottime, semplici e veloci per la cura della vostra pelle a base di uovo. Preparatevi , il vostro bagno sarà l’alter ego della vostra cucina!

MASCHERA PER IL VISO A BASE DI UOVO E MIELE

L’albume d’uovo aiuta a stringere i pori e prevenire l’accumulo di sporcizia, che provoca punti neri e acne. Il miele è anche utile in una maschera, in quanto è un antibatterico naturale che aiuta a lenire e idratare la pelle, mentre ammorbidire la pelle del viso. Questa maschera è indicata per le pelli grasse.

Ingredienti: 1 albume d’uovo, 1 cucchiaino di miele

Istruzioni: Mescolare gli ingredienti, applicare la maschera sul viso con un pennello, lasciare agire sul viso fino a quando non si asciuga completamente, poi lavare con acqua calda e asciugare delicatamente (senza sfregare) con una salvietta.

MASCHERA PER IL VISO A BASE DI UOVO E AVOCADO

Questa maschera per il viso è indicata per pelli secche.

Ingredienti: 1/2 avocado maturo, 1 uovo intero, 1 cucchiaino di yogurt greco, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino di olio di cocco

Istruzioni: Mescolare gli ingredienti insieme e applicarli con un pennello sul viso per 5-10 minuti (ma non lasciate asciugare completamente!). Rimuovere la maschera e lavare con acqua calda.

MASCHERA PER IL VISO A BASE DI UOVO E LIMONE

Questo tipo di maschera è indicato per pelli miste.

Ingredienti: 1 uovo, succo di 1 limone

Istruzioni: Mescolare gli ingredienti e applicare sul viso. Lasciare asciugare poi risciacquare completamente con acqua calda. Ripetere una volta alla settimana per sbarazzarsi da acne e rendere l’incarnato più luminoso!

Nayla C