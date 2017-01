Hai fatto le ore piccole? Ecco come rimediare!

Se avete passato una serata a un party e avete festeggiato fino all’alba, ecco che, il giorno seguente, siete più distrutte che mai tra nausea e pelle secca. Come rimediare?

Vediamo prima i consigli di alcune star…

Kate Moss ha rivelato di seguire il metodo di Joan Crawford che ha visto sul film mammina cara, ossia quello di armarsi di estremo coraggio e immergere il viso nel lavandino colmo di acqua fredda e cetrioli. Questo vi assicurerà di certo una pelle più tonica e viso sgonfio!

Miranda Kerr propone di fare prima una doccia per poi spruzzarsi una fragranza alla lavanda dall’effetto calmante su tutto il corpo, poggiando sugli occhi le classiche “fette di cetriolo”. In alternativa, è sempre valida una nuotata in piscina!

Quindi cosa fare davvero? Innanzitutto si può iniziare la giornata bevendo acqua e limone per riportare alla normalità l’equilibrio alcalino dell’organismo.

Per la pelle particolarmente secca e/o arrossata, andrebbero usate creme e maschere contenenti principi attivi che trattengono l’acqua, come l’acido ialuronico.

L’alcol, oltre a seccare la pelle, è anche causa di ritenzione di liquidi e gonfiori: usate dunque prodotti a base di caffeina drenante, ma evitate di usare la caffeina per tutto il giorno onde evitare di sovraccaricare di più il fegato.

E’ bene anche usare maschere decongestionanti durante il giorno così come spray energizzanti a base di acqua termale senza dimenticarsi un’accurata pulizia del viso.

Tra i rimedi alternativi più strambi ma efficaci, in Inghilterra, viene venduto un cerotto chiamato Bytox da mettere sulla pelle circa 45 minuti prima della festa per alleviare i sintomi.

Alcuni studi suggeriscono, infine, che bere succo di pera asiatica, prima di una notte folle, può alleviare i sintomi causati da stress ed eccessivi bagordi.

E voi, che rimedi usate?