La classica domanda “cosa mi metto” è in agguato ogni mattina, quando apriamo l’armadio: il problema si fa ancor più spinoso sotto le feste, perché la scelta sbagliata del look per i party di Natale potrebbe rovinarci la festa. Mettiamoci al lavoro e arriviamo sorridenti e belle come non mai alle feste con amici, colleghi e parenti.

Tubino, il grande classico

La prima regola per chi vuole risolvere la questione “Look per i party di Natale 30 anni” è quella di avere, o acquistare all’istante, un LBD o Little Black Dress. Il tubino nero è l’ideale per ogni occasione, e per queste feste natalizie va rallegrato con giacche corte, scarpe con tacco lucide e perché no, anche colorate. E se lo dice Jimmy Choo via Instagram, perché non seguire il trend con un bel paio di pump verde sottobosco oppure rosa? Il trucco si focalizza sugli occhi con ombretto o eyeliner gold, mentre i capelli sono raccolti, ma con uno stile messy.

Accenni di colore per la sera

Per chi ha la carnagione più scura, si può optare per un look nei toni del rosa cipria. I capelli seguono questo mood romantico, quindi sì alle code basse oppure agli accessori come i cerchietti con qualche perla per impreziosire anche le “teste non coronate”. Se la vostra icona di stile è Kate Middelton non vi sarà sfuggito un abito in particolare, ovvero quello verde petrolio brillante. Anche se non siamo duchesse possiamo optare per un vestito corto al ginocchio in questa tonalità da rendere sexy con un effetto nude sulla schiena o anche solo sulle spalle, se le maniche sono lunghe. Le scarpe? Con i tacchi alti e silver, per brillare nella notte dei party di Natale. Eyeliner sugli occhi e labbra brillanti, con un gloss rosato.

Abito corto morbido con maniche lunghe

Scollo tondo, maniche lunghe e morbide, lunghezza sopra al ginocchio: un abito così può essere sfoggiato dall’aperitivo alla discoteca. Nel primo caso, optate per un color burgundy con un stivaletto lucido e per il make up si punta sugli occhi con uno smokey eye nella stessa tonalità dell’abito. Lasciamo invece il color oro per la notte, con un volto incorniciato da onde vintage: se le chiome sono extralunghe, anche il liscio è ammesso.

Colori per il giorno

Per il pranzo di Natale con i colleghi e con la famiglia si punta tutto sulla gonna lunga, nera, rossa o anche argento. Si indossa, in totale contrasto, con un maglioncino corto di lana color bianco. Scarpe basse con cinturino alla caviglia o, se il freddo è siderale, stivali neri. I capelli sono lasciati naturali, il trucco è leggero e punta sull’incarnato perfetto, mentre per gli occhi via libera all’ombretto burro e all’eyeliner nero.