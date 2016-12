Come preparare la pelle prima della depilazione?

Preparare la pelle a qualsiasi trattamento è una buona abitudine da tener presente anche quando si tratta di depilazione. La vostra pelle sarà sottoposta ad uno stress (leggi strappo) mica da poco ,e quindi ,come preparaci a tutto ciò? O meglio , come preparare la pelle a tutto questo? Questi piccoli accorgimenti vi aiuteranno a preparare la pelle al meglio. Accorgimenti che tengo in considerazione prima di fare la depilazione. Ho provato le strisce depilatorie di Naturaverde Bio di origine Naturale con Olio di Melograno Bio e Olio di Camelia Bio.

- Scrub , fare lo scrub almeno una volta alla settimana aiuta ad eliminare le cellule morte e ad avere la pelle più morbida. Vi aiuta inoltre ad impedire la formazione di peli sotto pelle. Bisognerebbe farlo la sera prima della depilazione , utilizzando anche un prodotto home made strofinandolo dal basso verso l’alto sulla pelle in movimenti circolari, risciacquando poi con acqua tiepida;

- Usare il guanto di crine , oltre ad aiutarvi ad eliminare le cellule morte è ottimo anche per stimolare la microcircolazione e il ricambio cellulare . Consigliabile utilizzarlo prima di fare la doccia, asciutto su pelle asciutta, muovendo la mano dal basso verso l’altro in movimenti circolari. Il cosiddetto “dry brushing” è anche un valido alleato per combattere cellulite e ritenzione idrica;

- Idratare la pelle perché lo strappo, per quanto rapido e veloce, è infatti un mini trauma per l’epidermide, e aridità e secchezza non fanno che peggiorare la situazione. Applicate sempre una crema idratante e nutriente come ad esempio la crema alla bava di lumaca di Naturaverde Bio di cui vi ho parlato nell’altro articolo (leggi qui).

- Usare il borotalco, soprattutto nei periodi estivi dove è più facile sudare , il borotalco aiuta ad assorbire il piccolo strato di sudore superficiale e l’umidità della pelle in modo tale da far aderire al meglio le strisce depilatorie.

UN CONSIGLIO…

Se il dolore proprio non lo sopportate dovete tenervi alla larga dal caffè, la caffeina stimola le terminazioni nervose! E regalatevi un bagno caldo: il vapore e il calore dilatano i pori e ammorbidiscono la pelle agevolando lo strappo

ACCORGIMENTI POST DEPILAZIONE: Anche dopo la ceretta bisogna avere delle accortezze , come ad esempio, non utilizzare creme o profumi a base di alcol. Le salviette post depilazione di Naturaverde Bio sono ottime.