E’ proprio vero che a Natale conta il pensiero, quindi non importa quale disponibilità economica si abbia ma l’importante è che i regali siano fatti con il cuore! Se poi queste sono idee regalo originali tanto meglio! Tra le idee regalo di fascia alta sicuramente una novità Lenovo (qui vi avevo già mostrato il nuovo Yoga Book!) è il nuovo smartphone Moto Z, a cui si possono aggiungere i Moto Mods, accessori dal design elegante che si applicano allo smartphone trasformandolo, a seconda dei gusti del consumatore. I Moto Mods per ora disponibili sono lo speaker JBL SoundBoost che rende il telefono uno vero e proprio stereo portatile, il proiettore Insta-Share che riproduce in qualità elevata ciò che si vede sullo schermo (anche film), il Power Pack Incipio che estende la durata della batteria senza bisogno di ricarica. Lenovo ha puntato anche sulla qualità fotografica, creando Moto Mod Haddelbad True Zoom che trasforma in un attimo il vostro telefonino in una macchina fotografica a tutti gli effetti.

In fascia media vi segnalo le confezioni ed i prodotti natalizi di Lush, ce ne sono davvero tanti e per tutti i gusti, i miei preferiti sicuramente la renna Rudy, due bombe da bagno contenute in un foulard a forma di renna, e poi la gelatina per il viso a forma di barba di Babbo Natale, super profumata ed idratante. Alcuni giorni fa sono stata al Lush Christmas Village ed ho trovato una mega gelatina a forma di pancia di Babbo Natale, troppo bella, se non sono idee regalo originali queste!

Ancora fascia medio-bassa per le Yankee Candle, dalle tarte alle giare di tutte le dimensioni, sono un’idea perfetta per accendere il Natale. Le candele sono tra i regali più venduti ogni anno e da quando conosco questo brand ho capito il motivo! Qui vi avevo anche segnalato il calendario dell’avvento dello stesso brand. Le mie profumazioni preferite sono Snowflakes Cookie e Cozy by the fire.

Tema beauty per il nuovo LUNA PLAY di Foreo che racchiude in un mini dispositivo tutta la potenza della pulizia T-SONIC. Ogni dispositivo per la pulizia del viso LUNA play offre fino a 100 routine di pulizia, è disponibile in tantissimi colori (qui in foto lo vedete in Pearl Pink) e grazie alle sue piccole dimensioni è super comodo da portare sempre con noi. I morbidi punti di contatto in silicone sono capaci di rimuovere delicatamente dalla pelle le cellule morte ed i residui di trucco per far apparire la pelle luminosa, morbida e liscia. Tra i pensieri consigliati per lui vi avevo mostrato un altro best seller (ovviamente non beauty!) per quanto riguarda la sezione tecnologia, scoprite qual è!

Tra i regali in fascia bassa vi propongo i tè e infusi Pompadour tutti natalizi, perfetti per riscaldare il vostro inverno, molto carina sia la variante con 6 gusti diversi (1001 Notte, Mora Lamone, Garofano Cannella, Magic Emotion, Magia d’inverno e Arancia Rossa) che le confezioni classiche da inserire magari in un bel pacchetto assieme ad una tazza carina (Maison Du Monde ed Ikea vi saranno d’aiuto!) o una teiera.

Altre idee per i vostri regali potrebbero essere i prodotti beauty de L’Occitane, tra cui il nuovo profumo ARLÉSIENNE EAU DE TOILETTE dalle delicate note floreali di rosa e violetta, arricchite da zafferano e bergamotto. Oltre al profumo ed alla crema mani ci sono tantissimi prodotti di questa linea ed anche tanti kit e cofanetti già pronti.

Come prodotti beauty vi segnalo anche LaboSuisse che veste i prodotti make-up a festa, infatti la Fall Winter 2016-2017 ha un bellissimo packaging rosso super natalizio. I 3 prodotti che mi sono piaciuti di più e che sono ottimi come regali sono il Correttore Fluido lluminante, molto simile per colore e texture al più caro Touche Eclait di YSL, questo in foto è quello nella colorazione 212 Light Vanilla. Ideale da portare sempre in borsetta è la Palette Contouring (questa è la num. 31 Light To Medium) che contiene 3 colori, una terra adatta alle carnagioni chiare o medie, un blush rosa pesca caldo ed un illuminante molto delicato, perfetta per creare giochi di luce. Una chicca il Rossetto Impalpabile, dalla texture cremosa e soffice, il colore top per le feste è il 114 Imperial Topaz. Qui trovate altre idee regalo beauty!

Cofanetti anche per Caudalie che crea 4 varianti: Coffret Corps Gourmand con Baume Gourmand Corps, la Crème Gourmande Mains et Ongles ed il Soin des Lèvres, Coffret Cocoon Hydratant con i prodotti best sellers del brand come la Crème Sorbet Hydratante, la Mousse Nettoyante Fleur de Vigne e la Masque-Crème Hydratant, Coffret Rose de Vigne per le amiche romantiche il profumo Eau Fraîche Rose de Vigne, abbinato al Gel Douche Rose de Vigne ed al Soin Corps Nourrissant Rose de Vigne, per finire Coffret Thé des Vignes per le donne più sensuali con la fragranza Eau Fraîche Thé des Vignes, il Gel Douche Thé des Vignes 50mL ed il Soin Corps Nourrissant Thé des Vignes. Vi innamorerete già del packaging dei kit!

Se volete fare un regalo utile puntate su una Tangle Teezer, queste spazzole sono davvero fantastiche, ormai io non posso farne a meno. Oltre a essere molto comode e compatte, non tirano i capelli e non li strappano, tolgono i nodi e ci sono per tutti: da quelle da donna a quelle da uomo perfette per la barba, senza dimenticare quelle baby! Le più carine sono quelle in edizione natalizia bianche e rosse o quelle in Limited Edition di Hello Kitty. Se non li conoscete vi consiglio di provarli e di regalarveli, sono degli elastici in plastica a molla che non tirano i capelli e non rovinano la piega! Sono così carini che possono essere utilizzati anche come braccialetti, specie questi nei colori metal!

Fascia bassa ma super resa per i kit regalo di Cien, disponibili da Lidl a forma di pallina natalizia e stellina contenenti smalti e prodotti beauty. In particolare vi mostro la stella con i due smaltini perfetti per ricreare nail-art natalizie nei colori bianco perlato e rosso. Mentre un trattamento completo per la pallina che contiene un barattolino di levasmalto e due smalti: uno trasparente da utilizzare come base e top coat ed uno con il colore di tendenza di quest’anno, un rosso bordeaux davvero bellissimo. Sono idee regalo originali perchè si possono appendere all’albero e farli “prendere” dal destinatario del regalo!

Sempre in tema smalti ecco la nuova collezione di O.P.I “Breakfast at Tiffany’s” con 12 nuovi colori perfetti per le feste: per mostrarvene solo alcuni ecco l’iconico azzurro delle scatolette che ci fanno sognare, il HRH01 I belive In Manicures, il rosso intramontabile e classico HRH07 My Decorator, il glitter che nelle feste non può mancare, HRH02 Champagne For Breakfast, un nude da portare con eleganza come il HRH10 Breakfast at Tiffanys ed un nero semi-opaco perfetto per l’inverno, HRH03 Black Dress Not Optional.

Non vi resta che correre a fare shopping, proprio come ho fatto io! Avete già visto il post sui calendari dell’avvento? E quello sui regali per LEI?

