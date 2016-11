Detox e benessere in 6 succhi di frutta e verdura

Il potere “risanante” e detox della frutta, della verdura e delle spezie è noto da molto tempo: per garantirci un’alimentazione sana e per mantenerci in forma non possiamo farne a meno. Per sentirci belle fuori e dentro, abbiamo una soluzione a portata di mano: parliamo dei Babasucco ovvero di un programma alimentare composto da sei succhi, ricchi di frutta e verdure fresche pressate a freddo, ideali per ripulire l’organismo e migliorare la digestione.

Detox naturale

La depurazione dell’organismo per far ripartire di slancio la digestione e il metabolismo non è una favola moderna. L’eccesso di cibi raffinati può portare a sentirci a disagio con il nostro corpo: qui arriva la necessità di un momento detox con prodotti naturali, senza conservanti e zuccheri, né processo di pastorizzazione a caldo, proprio come i Babasucco. La tecnologia ad alta pressione a freddo (HPP) permette di mantenere inalterate le proprietà di frutta, verdura e spezie contenute in questi prodotti.

How to del Babasucco

Il trattamento prevede 6 succhi, da consumare durante l’arco della giornata a intervalli di tre ore, in sostituzione degli abituali pasti. Durante i 6 giorni di trattamento si eliminano zuccheri, grassi, latticini, carni, nicotina, alcol, caffeina. Andiamo nello specifico.

1 Detox. A base di Finocchio, mela verde, sedano, lime, spinaci e spirulina: si eliminano le tossine, si purifica la pelle e si allontanano i radicali liberi in eccesso. Un elisir per la rigenerazione cellulare a base di minerali e clorofilla.

2 Digestivo. Ananas, carote, zenzero, papaya: ecco gli ingredienti di questo Babasucco da consumare a metà mattina. Un mix ottimale per accelerare il metabolismo e aiutare il sistema immunitario.

3 Antiage. Il terzo succo del programma alimentare è a base di barbabietola, mela, limone, cetriolo e açai. Sali minerali e vitamina A per migliorare la circolazione e mantenere giovani cellule e tessuti.

4 Tonico. Acqua minerale alcalinizzata, limone, succo d’agave e pepe di Cayenna: vitamina C e sali minerali per un boost energizzante per il metabolismo basale.

5 Drenante. La parola magica che in questo caso si declina in melone, pera, kale, semi di chia: proprietà drenanti e antinfiammatorie per un valido aiuto contro il gonfiore.

6 Proteico. Acqua minerale alcalinizzata, mandorle, succo d’agave, sale dell’Himlaya, proteine della canapa, per concludere la giornata con questo sapiente mix. Obiettivo: il mantenimento della massa muscolare magra e un metabolismo ben funzionante.