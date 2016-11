Occhiaie: come eliminarle (definitivamente)

Occhiaie: il nostro incubo ad occhi aperti… ecco come eliminarle definitivamente con prevenzione e rimedi!

Altro che pancia piatta e glutei modellati, i desideri di noi donne, spesso sono molto più a portata di mano di quello che si pensa e sono certa che molte di voi siano crucciate dalle odiatissime occhiaie. Per tutte voi, ecco i rimedi per prevenirle e nasconderle.

Sleeping Beauty

Non sapremo mai se La Bella Addormentata è così bella solo per il lungo sonno ristoratore, ma sta di fatto che dormire è senza dubbio uno dei più semplici de efficaci rimedi contro le occhiaie. L’ideale sarebbe 6-7 ore a notte, ma se potete, cercate di dedicargliene almeno 8: rinunciate alla televisione e allo smartphone, preferite la lettura di un buon libro o ascoltate un po’ di musica soft ad occhi chiusi, addormentarvi sarà più facile e rilassante.

5, 6, 7 e 8… un po’ di movimento per il viso

Provate con la ginnastica facciale: un rimedio a costo zero e semplice da attuare. Sto parlando dei movimenti del viso che permettono di attenuare le rughe sotto gli occhi e di ridurre le borse. Prima di andare a letto, con il viso struccato e ben idratato ecco 3 semplici esercizi:

1. Chiudi gli occhi fino a lasciare solo una piccola fessura, come se stessi ammiccando, posa le dita agli angoli degli occhi e tendili leggermente verso le tempie. Conta fino a 5 e poi rilascia. Ripeti per 3 volte.

2. Dai piccoli colpi intorno agli occhi con la punta del dito indice. I colpi devono essere leggeri, senza esercitare molta forza e abbastanza rapidi. Puoi abbinare questo esercizio all’applicazione di una crema ad hoc per il contorno occhi.

3. Rilassati e chiudi gli occhi, ora esegui dei movimenti dall’alto verso il basso, con il ritmo più lento che puoi. Apri gli occhi e ripeti per 5 volte.

Rimedi naturali

Innanzitutto non sottovalutate l’acqua perché bere molto favorisce anche la riduzione e la prevenzione delle occhiaie (una delle cause delle borse è proprio la disidratazione). Dunque bevete sempre almeno due litri di acqua, distribuendoli con regolarità nell’arco della giornata. Il secondo rimedio ha un tocco vintage, ma non perde mai la sua efficacia: una volta fredde e dopo averle ben strizzate, applicate due bustine di tè sotto gli occhi e lasciatele agire per 15 minuti, cercando di rilassare tutto il volto. Il risultato? Attenuati gonfiore e segni della stanchezza.

Trattamenti mirati

Anche se la sera siete stanche e non vi strucchereste neanche, utilizzare un contorno occhi può davvero fare la differenza. Vi consiglio 4 prodotti da testare.

LAGUNA è il nuovo contorno occhi di Officina Italica, un brand i cui prodotti beauty sono un viaggio tra le materie prime più esclusive e naturali della nostra penisola. Dalla texture ultra leggera, oltre a un effetto lifting immediato, contiene anche caffeina micro incapsulata in ciclodestrine ed estratto di tarassaco che svolge un forte effetto drenante sui liquidi linfatici assicurando una rapida diminuzione delle borse (26,80€).

Se, come me, siete spesso in viaggio, provate Capsules Daily Youth Restoring Serum by Elizabeth Arden. Queste piccole capsule contengono l’innovativo CLX Complex che rinforza la naturale barriera cutanea e solleva la pelle del contorno occhi con un effetto lifting visibile da subito. Inoltre, come vi dicevo, le capsule monodose sono perfette e pratiche per essere portate in viaggio (95€).

Patch occhiaie: si chiama Benefiance Wrinkle Resist 24 – Pure Retinol Express Eye Mask, maschere express per il contorno occhi. Imbevute di retinolo puro in microcapsule, attenuano le rughe, distendono il contorno occhi, contrastano le occhiaie e l’aspetto spento grazie ai derivati di Vitamina C ed E, Paeonia Suffruticosa Root Extract (56,60€).

Nuovissimo anche Defence Eye di Bionike, il nuovo trattamento colorato “2 in 1” in grado di mascherare istantaneamente, e attenuare giorno dopo giorno gonfiori, occhiaie e zone d’ombra. Glamour ti invita direttamente a testarlo, scopri come!

SOS Make-up

E se i rimedi citati non dovessero bastare, potete sempre ricorrere al make up. Ecco qui la mia ultima guida ai correttori colorati. Sono certa che troverete la giusta tonalità per coprire definitivamente le vostre occhiaie!

Fatemi sapere!