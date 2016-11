Hai le labbra screpolate? Non trattarle così!

Conoscete la sensazione di labbra morbide, turgide e lisce? In inverno le labbra si seccano, si screpolano, diventano piene di pellicine e non dipendere totalmente dai burri cacao è davvero difficile…ma cosa possiamo fare per dimenticare completamente il problema delle labbra screpolate? Ecco qualche consiglio!

Alcuni medici dermatologici sono d’accordo nel consigliare di stare alla lontana da alcuni balsami labbra perché possono effettivamente peggiorare la situazione, portando la pelle delle labbra in un circolo vizioso.

State lontane dai burri labbra o gomme che contengono menta, mentolo o cannella: la cannella infatti irrita le labbra mentre la menta ed il mentolo, se da un lato donano una sensazione di freschezza, dall’altro seccano la pelle delle labbra.

Se avete le labbra screpolate o con pellicine state alla larga dai rossetti a lunga tenuta: i finish mat e i rossetti a lunga tenuta seccano le labbra. Piuttosto evitate di indossarli ma applicate un unguento emolliente, magari applicandolo picchiettando con i polpastrelli. Infatti anche il movimento che facciamo “trascinando” il rossetto sulle labbra può irritare ulteriormente la pelle.

Non mordicchiare le labbra se sono secche: il freddo secca le labbra ma fate attenzione a non morderle, a non provocare piccole ferite che portano infezioni e le rendono ancora più deboli. Stessa cosa vale per inumidirle con la saliva: se da un lato inumidire leggermente le labbra sembra regalare un po’ di sollievo, in realtà poi appena si asciugheranno la situazione sarà peggiore. La saliva infatti le secca tantissimo!

Non utilizzate prodotti vecchi sulle labbra e nel contorno: i prodotti scaduti, oltre ad aver perso da un bel pezzo la loro efficacia, sono sempre più secchi rispetto a quando erano nuovi. Non solo: vecchi rossetti, gloss e balsami labbra possono aver incubato batteri per lungo periodo…per cui statene alla larga!

Donatella