Non si chiede mai l’età a una donna, è una regola di galateo che conoscono anche i più rudi! Per molti, poi, è difficile capire quale sia, soprattutto se si conoscono i trucchetti per sembrare più giovane. Non parliamo di verità nascoste o di segreti inconfessabili ma solo di piccoli accorgimenti che permettono di avere un aspetto sempre curato, frizzante e giovanile: ecco un elenco di facili escamotage alla portata di tutte.



1. Diamoci un taglio. Se l’obiettivo è quello di dimostrare qualche anno in meno i capelli lunghi, se non sono particolarmente corposi e sani, non sono la scelta migliore. Meglio andare dal parrucchiere e chiedere un long bob: alleggerisce i contorni del viso e addolcisce lo sguardo. Altro capitolo importante è quello della colorazione: assolutamente no ai colori scuri e troppo decisi. Bandito quindi il nero, meglio i castani, bene le tonalità dei biondi, senza arrivare fino al platino.

2. Sopracciglia non troppo folte. Non vi stiamo chiedendo di assottigliarle ma di curarle e mantenerle naturali. Allo stesso tempo non va bene nemmeno averle troppo piene: quando ci si trucca è bene essere dotate di un kit specifico per le sopracciglia, ovvero matita per riempire eventuali punti svuotati e un mascara non troppo scuro per fissare il tutto.

3. Guance rosate. Il trucco per il viso è delicato. Per sembrare più giovani è bene puntare su un fondotinta dalla texture impalpabile e idratante allo stesso tempo. Gli ombretti sono chiari ma non perlati perché, se la pelle non è perfetta, evidenziano eventuali imperfezioni. Per dare un tono di colore al viso mettiamo via le terre abbronzanti in favore di prodotti più leggeri come i fard, rosati o nei toni del pesca: si stendono dallo zigomo verso l’alto per un effetto lifting. Basta poco prodotto per non sembrare artefatte.



4. Bocca scintillante. Immancabile una matita nude per disegnare i contorni della bocca e per riempire le eventuali rughette delle labbra. In questo modo il rossetto o il gloss che si stenderà durerà di più e la bocca risulterà più piena. Per quanto riguarda i colori, non vanno bene quelli scuri perché sottolineano eventuali difetti: per sembrare più giovani è bene utilizzare tinte chiare come il corallo, per un sorriso indimenticabile.



5. La cura delle mani. Sono una delle due cartine tornasole della vera età delle persone (l’altra è il collo): per quando riguarda le mani, la cura e l’idratazione sono il miglior elisir di lunga giovinezza. Non parliamo solo di spalmare crema idratante ogni volta che ci si lava le mani: la sera, prima di andare a dormire, si può aggiungere all’abituale crema qualche goccia di olio essenziale al sandalo. Inoltre, una volta a settimana si possono usare delle maschere antiage e dei guanti iper-idratanti, da indossare e lasciare agire tutta la notte.