Se piegaciglia e mascara non sono sufficienti per avere ciglia lunghe alla Kim Kardashian, è possibile ricorrere a qualche trucco 100% ecologico, come l’olio di cocco. Prima però è bene utilizzare uno struccante occhi specifico tutte le sere, possibilmente un bifasico: la sua composizione oleosa permette di rimuovere il make up senza dover sfregare eccessivamente il batuffolo di cotone sulle ciglia. In questo modo si evita di indebolirle e di maltrattarle!

Pettina le ciglia!

Esistono in commercio dei piccoli pettini adatti alle ciglia. In questo modo è possibile stimolarne la ricrescita e eliminare eventuali residui di sporco. Una buona abitudine quotidiana, un po’ come spazzolare i capelli.

A ciascuno il suo olio di bellezza

Sono i must have per l’elasticità della pelle, per disciplinare i capelli e per avere ciglia lunghe: parliamo degli oli che hanno mille proprietà. Tre sono quelli da avere, o meglio tra i quali scegliere, e da utilizzare la sera sugli occhi struccati, prima di andare a dormire. In questo modo l’azione benefica di questi ritrovati naturali è assicurata. Vediamoli assieme. L’olio di mandorle, profumato quanto delicato, un immancabile rimedio per una pelle stupenda. E anche per ciglia lunghe: ne bastano alcune gocce su un batuffolo di cotone. Si applica sugli occhi struccati con movimenti lenti dall’attaccatura delle ciglia fino alle loro punte. Ottimo è anche l’olio di ricino: ne occorrono poche gocce su un cotton-fioc oppure sullo scovolino di un vecchio mascara, perfettamente pulito. Si passa quindi sulle ciglia, sempre dall’attaccatura alle punte, e poi i polpastrelli si effettua un lieve massaggio per agevolarne l’assorbimento. Infine c’è l’olio di cocco, ricco di vitamine e minerali, mescolato con l’acqua di rose da distribuire sulle ciglia con un dischetto di cotone per idratarle e ispessirle.

SoS Alimentazione

Se per rinforzare capelli e unghie si cerca di mangiare bene, lo stesso vale per le ciglia. Sono indispensabili le vitamine A, B, C, E ma anche i grassi buoni come quelli contenuti nelle mandorle che nutrono e, soprattutto, prevengono la caduta delle ciglia. Non dimentichiamo i legumi, che apportano zinco, i broccoli che regalano cheratina, le proteine della carne bianca e delle uova. Avanti tutta con gli occhi da cerbiatta!