Idee regalo beauty per lui

50 giorni a Natale e come tutti gli anni ci iniziamo a chiedere cosa regalare ai nostri fidanzati/mariti. Non è per niente facile scegliere il regalo giusto e molto spesso sbagliamo. Proprio per questo motivo vi voglio proporre alcune idee beauty da prendere come spunto per non sbagliare. Parliamo di profumi, un must have per ogni uomo…è importante però, scegliere quello più adatto a lui. Ogni profumo infatti, nasconde in se note fruttate, agrumate e moltissime altre che lo caratterizzano e che lo rendono più o meno adatto ad un uomo o ad una donna. Per gli uomini più grandi, professionisti o uomini in carriera che non vogliono rinunciare allo stile, Mr Burberry si addice perfettamente. Un profumo affascinante che si ispira a Londra ed ai suoi colori e che evoca fragranze naturali ed invernali. Per i più giovani invece, il mood è più leggero e ricorda il mare e l’estate anche in inverno. Wave di Hollister ci riporta in California e fa sognare le onde del mare ed il surf. Un regalo che verrà molto apprezzato! Per finire, un must have per ogni uomo, la linea Ginepro Nero firmata da L‘Erbolario. Ed ora buona corsa ai regali di Natale! Se cercate altre idee le potete trovare sul mio blog!