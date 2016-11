Combattere l’influenza con ”le 3 L”!

Tempo di freddo, di gelo, e sfortunatamente anche dei virus dell’influenza. Come poterli dunque combattere al meglio o cercare di prevenirli? ecco qui i rimedi casalinghi dei nostri avi tanto conosciuti quanto efficaci, che si riassumono nel detto delle tre ”L” ossia: lana, letto, latte.

Ognuno di loro simboleggia un significato ben più preciso. La lana sta ad indicare il dover evitare sbalzi termici quindi non prendere freddo. Il letto ovviamente indica il riposo più assoluto, stando bene riguardati in casa sotto le coperte per una buona convalescenza.

Il latte invece significa il dover bere molto, tra acqua, tisane e succhi di frutta fresca ma non bevande gassate e neanche troppo latte ( in quanto grasso e poco in grado di aiutare l’organismo in questo caso). Molto importante sono ad esempio anche le tisane. La più famosa ed efficace è di sicuro quella allo zenzero sotto forma di infuso, che si prepara con due cucchiaini da tè bancha, 2 chiodi di garofano, 1 pezzetto di cannella ed una grattuggiata di zenzero essiccato.

A proposito di alimentazione è bene cercare di assumere cibi come frutta e verdura in quanto ricchi di vitamine.

Anche l’aglio gioca una carta importante per curare questi malesseri difatti è ricco di fitonutrienti che hanno proprietà antibiotiche e antivirali. L’allicina da cui è composto, ad esempio, aiuta a prevenire l’influenza e a ridurre il raffreddore. E’ invece sconsigliato mangiare cibi grassi, animali in con questi sintomi perché ostacolano la capacità dell’organismo di combattere i germi nello stato influenzale.

E voi, avete già provato questi rimedi homemade? sono davvero funzionali o avete altri ”trucchetti” da suggerirci?