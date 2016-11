Come cambia la beauty routine in autunno?

Con l’autunno la nostra pelle risente degli sbalzi di temperatura e si mostra subito più sensibile. Diventa quindi necessario prendersene maggiormente cura e coccolarla con qualche attenzione in più, cambiando la propria beauty routine.

La crema viso andrà cambiata con una crema più ricca e nutriente, sempre in accordo alla nostra tipologia di pelle. Se avete una pelle secca potete scegliere una crema corposa e ricca di oli, se invece avete una pelle mista o grassa dirigetevi su una crema con un forte potere idratante, quindi a base di acqua. In questo periodo più che mai è opportuno applicare la crema viso sia la sera che la mattina, per garantire un ottimale idratazione e nutrimento alla pelle.

Fa parte della nostra beauty routine autunnale anche la scelta di maschere viso da applicare settimanalmente. Coccolare la nostra pelle d’autunno è fondamentale. Scegliete maschere idratanti e lenitive, per ristabilire l’equilibrio della vostra pelle sicuramente provata da sbalzi di temperatura.

Un ultimo step da non sottovalutare è portare sempre con sé un balsamo labbra idratante, meglio se bio e con ingredienti naturali all’interno, da andare a riapplicare all’occorrenza nell’arco della giornata. Un piccolo consiglio? Applicate il balsamo labbra la sera, prima di coricarvi, la mattina avrete delle labbra super idratate!