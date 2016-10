Essere belle e seducenti in dolce attesa è un diritto di tutte le future mamme: l’importante è sapere cosa si può e non si può fare. Ricordiamo sempre di consultare in ogni caso il ginecologo, che potrà rispondere a molte domande basandosi sulla specifica situazione di ogni donna: la sicurezza della mamma e del bebè sono fondamentali. Le domande più comuni, in fatto di bellezza in gravidanza, riguardano le tinture per capelli, i massaggi e anche l’uso del gel per le unghie.

1. Tinture in tutta sicurezza

Il consiglio è quello di fare la tinta dopo il terzo mese di gravidanza, perché nel secondo trimestre diminuiscono i pericoli per il feto. Tre le accortezze importanti: è bene fare la tintura su un cuoio capelluto sano, privo di ferite o crosticine; è importante far presente al parrucchiere che le tinture non devono toccare il cuoio capelluto; è doveroso tingere i capelli in uno spazio ben ventilato, per evitare di respirare sostanze irritanti. Un buon sostituto è l’henné: totalmente naturale e in grado di valorizzare e proteggere i capelli sia chiari che scuri.

2. Manicure: smalto o gel per unghie?

Tra i vero e falso della bellezza in gravidanza alcuni riguardano la bellezza delle mani. Durante i primi tre mesi di gestazione è bene evitare trattamenti con sostanze chimiche. È sempre opportuno affidarsi ad un centro estetico che utilizzi prodotti sterili e monouso oltre agli smalti atossici. Per quanto riguarda i colori, sono da prediligere le tonalità neutre che permettono di vedere sempre lo stato di salute delle unghie.

3. Gel sulle unghie: nì

Durante i nove mesi della gravidanza, è meglio evitare di usare il gel sulle unghie: il pericolo deriva dalla possibile inalazione di polveri e fumi che si generano durante il trattamento. Indossare una mascherina è di certo un aiuto, ma come sempre l’ultima parola spetta al ginecologo.

4. Creme antirughe, facciamo attenzione

Tra i vero e falso della bellezza in gravidanza ci sono anche le creme anti-età. Sono da evitare tutte quelle che contengono Vitamina A: un sovradosaggio eccessivo può essere dannoso per il bambino.

5. Oli essenziali: lavanda e camomilla

Parliamo di prodotti naturali, ma come sempre è bene essere oculate anche nella scelta degli oli essenziali. Dal 4° mese di gravidanza si possono usare la lavanda vera, la camomilla oppure il mandarino rosso.

6. Massaggi in gravidanza

Tra i vero e falso della bellezza in gravidanza rientrano anche i massaggi. Si possono fare, se autorizzate dal medico curante, dopo il terzo mese: vanno bene quelli che, senza l’uso di sostanze chimiche, prevengono le smagliature e quelli che puntano ad arginare il gonfiore delle gambe.