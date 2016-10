I prodotti specifici per idratare e proteggere la pelle d’inverno

La parola d’ordine è idratare!

Con l’arrivo dei primi freddi, la pelle di viso e corpo è messa a dura prova: temperature rigide, vento e lunga permanenza in ambienti riscaldati incidono negativamente sull’idratazione e sulla capacità di contrastare screpolature e secchezza. La soluzione? Correre ai ripari con prodotti specifici e altamente performanti!

Idratare le mani

In inverno, le mani, più di ogni altra parte del corpo, richiedono cura e attenzione!

Nashi Argan Dry Hand Balm è una crema delicata che sa prendersi cura di tutti i tipi di pelle, esaltando la bellezza anche delle mani più delicate.

La sua speciale formulazione con Olio di Mandorle Dolci agisce su due livelli: mentre previene gli arrossamenti, le irritazioni e le screpolature, agisce contro la disidratazione e l’invecchiamento restituendo la naturale morbidezza della pelle. Inoltre, grazie all’assorbimento rapido, è possibile utilizzarla ovunque ed in qualsiasi momento!

Idratare il contorno occhi

Il contorno occhi resta in qualsiasi stagione una delle zone più delicate e in questo senso necessita di cure molto attente. BioNike presenta EYE LIFT: un nuovo trattamento realizzato per prevenire e attenuare “tutti“ (o quasi) i segni del tempo del contorno occhi.

Dalla texture fondente e di rapido assorbimento, questo nuovo trattamento combina un immediato effetto tensore con un’azione globale idratante e nutriente su tutti i segni dell’età del contorno occhi. Grazie all’esclusivo complesso Rejuvenate SGF™, associato all’estratto di plankton, aiuta ad attenuare le rughe e ridurre borse e occhiaie. Giorno dopo giorno, lo sguardo appare più giovane, fresco e luminoso.

Idratare il viso

Image Skincare ha sviluppato un nuovo prodotto pensato per restituire idratazione, nutrimento e protezione anche alle pelli più secche e sensibili del viso.

Si tratta di Hydrating Facial Oil della linea Vital C, un prodotto dallo straordinario potere antiossidante e idratante, capace di garantire una protezione unica dai radicali liberi grazie alla sua formula innovativa che contiene ingredienti incredibilmente efficaci e performanti quali:

- Forma stabile di Vitamina A, C ed E per la massima luminosità, idratazione e per una sempre migliore sintesi del collagene.

- Olio di Moringa, assorbimento rapido e super idratazione naturale.

- Olio di Vinaccioli per nutrire in profondità e proteggere dagli agenti atmosferici.

- Olio di Argan e Avocado ricchi di acidi grassi, nutrono la pelle e hanno preziosi benefici anti-age.

Una vera e propria sferzata di giovinezza per la pelle, da applicare mattina e sera.

Idratare il corpo

Pigre, come me, nell’applicare tutte le sere la crema idratante corpo?

Allora, vi propongo Curatex, un kit di prodotti che rivoluziona di fatto le nostre abitudini domestiche trasformando il banale bucato di tutti i giorni in un gesto che contribuisce a migliorare il nostro benessere quotidiano.

Il principio che sta alla base di questi prodotti è molto semplice: per effetto dello sfregamento sulla pelle, i capi lavati con i prodotti di detergenza Curatex rilasciano molecole cariche di vitamina E che svolgono un massaggio benefico sul nostro corpo con la stessa logica dei più conosciuti cerotti transdermici.

Il metodo di utilizzo è molto semplice e si svolge in due semplici passaggi: il giorno del bucato si utilizzano il Detergente per un lavaggio profondo e il Siero, sia da solo che in abbinamento all’Ammorbidente.

Quotidianamente, invece, si vaporizza lo spray Attiva di Curatex sul lato interno dei nostri capi che stanno a contatto diretto con la pelle per un rilascio costante di molecole cariche di vitamina E che svolgono così sul nostro corpo un massaggio benefico ed idratante ad effetto prolungato.

Non lo trovate geniale?

