Si chiama Vitamina E ma può tranquillamente essere considerata un elisir di salute e bellezza per le donne. Antiossidante per eccellenza, contribuisce al mantenimento dell’elasticità della pelle e previene la comparsa di macchie scure, permette di attenuare le smagliature e, cosa di non poco conto, protegge da quella fastidiosa infezione chiamata herpes labiale. Senza dimenticare i benefici per i capelli, che sono forti e senza doppie punte, perché questa vitamina coadiuva la buona circolazione sanguigna.

Tutto il benessere per la pelle

Questa vitamina è il componente di molte creme e sieri per il viso, così come di lozioni abbronzanti, per via delle sue proprietà antiossidanti e anti-aging. Utilizzata come olio puro sul corpo, aiuta a prevenire le smagliature. Se ne possono aggiungere alcune gocce all’abituale crema da notte per un’efficacia profonda, soprattutto se la pelle è molto secca, perché attiva la produzione di collagene che ridona elasticità all’epidermide. Per prevenire la comparsa dell’herpes labiale invece, sarà sufficiente munirsi di un burro di cacao a base di Vitamina E.

Addio alle doppie punte

Le persone con capelli fragili e opachi dovrebbero utilizzare sempre la Vitamina E: questo ritrovato naturale è un toccasana per la buona circolazione sanguigna e, di conseguenza, anche per l’ossigenazione del cuoio capelluto. In questo modo si stimola la crescita dei capelli, si prevengono le doppie punte e la capigliatura risplende. Si può usare l’olio puro, da distribuire regolarmente sulle lunghezze, oppure si può ricorrere a efficaci prodotti naturali. La linea ristrutturante della Avivah, a base di Keratina, Vitamina E e proteine della seta, è stata creata per dare nuova vita ai capelli fragili, danneggiati e sfibrati: in poche applicazioni la fibra capillare è ricompattata, la capigliatura è nuovamente lucida e corposa, grazie anche all’assenza di parabeni e siliconi.

In che alimenti la troviamo

L’alimentazione si riflette sul nostro aspetto e sulla nostra salute: mangiare bene, con alimenti di stagione, ci mantiene in forma. Facciamo scorta di Vitamina E anche attraverso i cibi dunque: la troviamo nella frutta secca come mandorle e noci, nei semi di girasole e di lino. Non dimentichiamo di introdurre nel carrello della spesa l’avocado, il cavolo nero, gli spinaci, il prezzemolo, il parmigiano e anche uno dei simboli della dieta mediterranea, ovvero l’olio di oliva.