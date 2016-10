Talloni screpolati la soluzione c’è!

Calzature open-toe e sandali gioiello sono in voga tutto l’anno, quando si tratta di occasioni speciali! Ecco perché è bene curare i piedi per non sfoggiare accidentalmente dei talloni screpolati. Per avere dei piedi lisci sono sufficienti dei semplici quanto economici rimedi naturali a base di oli essenziali. Il tempo? Occorrono circa venti minuti a settimana per ottenere e mantenere una pelle perfetta e scordarci così dei talloni screpolati.

Acqua calda per ammorbidire l’epidermide. L’acqua è alla base di una pelle perfetta, anche per liberarci dell’effetto talloni screpolati. In questo caso parliamo di pediluvi, un metodo evergreen alla base della pedicure perché è quanto di più efficace esista per ammorbidire l’epidermide. Ci si munisce di un catino con dell’acqua calda dove immergere i piedi per una decina di minuti. Si possono aggiungere gli oli essenziali per apportare beneficio a questo semplice rituale di benessere, tra i più utilizzati quello delicato alla lavanda, idratante e ideale per tenere lontani i cattivi odori.

Una pietra contro le screpolature. L’abbiamo vista in casa fin da bambine e all’epoca non ci era chiaro a cosa servisse ma la pietra pomice è il tocco magico contro i talloni screpolati. Dopo il pediluvio, l’epidermide dei piedi è molto morbida e questo è il momento giusto per esfoliare le parti dure con la pietra pomice da passare, con movimenti delicati e circolari, sulle zone interessate ancora umide.

Alternative alla pietra pomice. Gli scrub sono ottimi ritrovati contro gli inestetici talloni screpolati: la loro azione esfoliante e idratante li rende una profumata alternativa alla pietra pomice. Lo scrub fai da te si realizza in pochi minuti, con semplici ingredienti che possiamo trovare in casa e in erboristeria. L’importante è che il composto abbia una parte granulosa, come il sale grosso o lo zucchero di canna, e una idratante contenuta ad esempio nell’olio di jojoba: ne basta un cucchiaio da amalgamare con un cucchiaio di zucchero e con 5 gocce di olio essenziale alla menta. O ancora si possono unire 2 cucchiai di sale grosso, 4 cucchiai di olio di oliva con 15 gocce di tea tree oil, oppure di rosmarino o di timo.

Una volta scelta la ricetta che si preferisce non resta che massaggiare la pelle umida insistendo sui talloni screpolati con massaggi costanti e circolari per circa 10 minuti. Si risciacqua via il tutto e infine si stende un generoso strato di crema idratante. Settimana dopo settimana i piedi saranno morbidi e senza screpolature.