La crema ideale (e problem solver) esiste

Mai pensato di visualizzare la crema ideale per trovarla? Non che bisogna sviluppare poteri magici per materializzarla, ma avere le idee chiare su quello che si cerca aiuta a raggiungere l’obiettivo. È una teoria sintetizzata nel libro best-seller Creative Visualization di Shakti Gawain, autrice pioniera della realizzazione personale.

Sembrerebbe un’applicazione triviale di un nobile metodo di self-help, di solito utilizzato per trovare equilibrio, completezza e consapevolezza nella vita, eppure la tecnica è universale e capace di portare risultati per la realizzazione di qualsiasi desiderio. Il sottotitolo del libro infatti è Use the Power of your imagination to create what you want in your life. E chi dice che non potrebbe essere la crema giusta a poter cambiare la vita di una donna?

Il manuale si fa promotore di un approccio pragmatico, lo stesso di cui ci si serve ogni giorno per organizzare impegni lavorativi, familiari e sociali e che potrebbe essere determinante per trovare la crema mirata a risolvere il problema, o i problemi della pelle.

Quattro gli step fondamentali che accompagnano nel percorso:

1- Fate una lista di ciò che cercate dalla vostra crema. Deve donare splendore alla pelle, deve spianare le rughe, o eliminare la stanchezza dal volto. Mettendo nero su bianco i vostri desiderata, quando ve la troverete davanti la riconoscerete e non ve la farete scappare. (La regola vale anche per l’uomo ideale, per l’auto ideale o per il lavoro ideale, ricordate!)

Immaginate le sensazioni di benessere, i risultati che si vedono sul viso, la leggerezza che provate per aver risolto un problema della vostra pelle. Dovete pensare alla vostra crema ideale come se esistesse già ( idem per uomo, auto, lavoro etc.).

2-Visualizzate mentalmente i benefici, che la crema ideale può regalarvi. Vi fa sentire più bella in un appuntamento galante, dà alla pelle più luminosità sotto le luci impietose dell’ufficio, vi rende più sicure di voi quando parlate in pubblico, vi fa sentire più giovani e più curate se vi paragonate alle Millennials di turno.

3-Tutte le sensazioni di benessere e life-changing vanno riportate alla mente il più frequentemente possibile, e in diversi momenti della giornata, perché diventino parte di voi, reali e si integrino nella vostra vita.

4- Siate positive e credete nella possibilità di trovarla. Questa fase si chiama ‘affermazione’. Potete pensare di vedervela regalare da un’amica con la quale avete condiviso le vostre aspettative, o alla vostra prossima visita in farmacia vi viene presentata come la soluzione mirata al vostro problema. Se credete nella sua esistenza, la troverete, nessuno la inventerà per voi, ma qualcuno o un evento la metterà sulla vostra strada.

Questi quattro passaggi mentali rappresentano il percorso per la visualizzazione creativa della crema giusta. Perché vi aiuteranno a fare gli step necessari, senza dispendio di energia, senza senso di frustrazione, per trovarla. Se avete chiaro che deve essere un sostituto di un trattamento estetico, potete trovarla solo in farmacia e non cercherete altrove. Se deve darvi i benefici di un boost di energia, dovrà contenere vitamine e oligominerali, inutile farvi conquistare dall’ultimo ingrediente di moda. Se deve essere efficace contro tutti problemi relativi al contorno occhi passerete in rassegna solo creme che abbiamo questo focus. Questo approccio problema-soluzione è quello che vi darà grandi soddisfazioni in ogni area della vita.

Perché vi condurrà a fare gli step fondamentali, quei cambiamenti nella vostra routine anche beauty, come un sano de-cluttering della vostra mensola del bagno – dove da tempo non trovate più quello che cercate -per lasciare spazio al prodotto che davvero vi serve.

A voi creative visualizers che avete obiettivi chiari e definiti nel vostro approccio alla bellezza il brand Lierac può riservarvi piacevoli sorprese. Nel suo DNA scorre linfa problema-soluzione, ambisce a rispondere a tutti i bisogni delle donne e in farmacia offre alcuni bestseller e prodotti cult, gli Avengers della cosmetica, dalla rinomata capacità di rispondere in modo mirato ed efficiente ai problemi. I super-eroi della pelle raggruppati nella macro categoria Les Spécifiques sono facili da individuare, con packaging uniformi nei toni dell’argento e del rosa. Le creme problem-solvers, ognuna specializzata in un potere correttivo sono quelle della linea Mésolift, due prodotti anti-fatica cutanea; Arkéskin+, un trattamento globale contro i segni visibili degli sbalzi ormonali da menopausa; Déridium, rimedi per la correzione delle rughe secondo le ultime ricerche sulla cicatrizzazione tissutale; Diopti, 5 prodotti S.O.S per migliorare la bellezza dello sguardo.