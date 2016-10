Influenza 2016, è tornata ed è combattiva!

Ci siamo, cambia la stagione e tornano loro: i malanni di stagione! Dal raffreddore alla tosse, passando per otite, mal di gola, infiammazioni e varie fino ad arrivare a lei, la temutissima e inaspettata influenza.

Beh cosa pensavi? Che non sarebbe arrivata? Quest’anno si presenta con qualche mese di anticipo e ne promette delle belle!

Le previsioni non sono delle migliori: 6 milioni di italiani saranno messi KO. Paura? Non temere, giocando d’anticipo e applicando questi piccoli trucchi riuscirai a scamparla anche quest’anno!

1. Stai al coperto. Mantieni i piedi caldi (sembra strano ma funziona!) e vestiti a strati. Attenzione ai colpi d’aria.

2. Evita il contagio. Le persone che vivono con te sono malate? Prenditi cura di loro ma evita il contatto diretto il primo giorno (quando il virus è attivissimo!).

3. Alimentazione. Opta per un’alimentazione sana e ricca di vitamine per rinforzare le difese immunitarie. Non consumi frutta da molto tempo? Non esagerare. Disintossicati con una buona dieta detox (qui ti spiego come fare) e inizia gradatamente.

Prova con questi semplici gesti di prevenzione, sono ottimi e naturali!

Sei già ammalata? Beh nell’attesa della mia guida con tantissimi rimedi della nonna a riguardo non perderti la sezione beauty sul mio blog con tantissimi consigli per farti bella e stare in salute (il raffreddore lo dovremo mascherare in qualche modo!).

Qualche consiglio beauty lampo per rimetterti in senso mentre sei in via di guarigione?

1. Correttore. Diventerà il tuo migliore amico. Il migliore è il correttore touche eclat di YSL ma, se il budget è mini, il nuovissimo correttore Kiko fa al caso tuo. Abbonda nella zona delle occhiaie e sotto le sopracciglia!



2. Rossetto rosa intenso. Sarà il tuo alleato numero uno, perfetto anche il normale burrocacao rosato. Utilizzalo sulle labbra e sulle guance per un pizzico di colore.



3. Matita color burro. Occhi stanchi? Con l’influenza è normale (specialmente con l’influenza 2016, sarà la più forte degli ultimi anni a quanto dicono!). Una buona matita color burro nella rima interna degli occhi e sei pronta per uscire!

Spero di esserti stata utile, ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea.