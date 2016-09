S.O.S unghie fragili

Le mani, si sa, sono il primo biglietto da visita. Ogni donna, infatti, sogna unghie belle e curate, purtroppo però 9 donne su 10 hanno unghie fragili e danneggiate.

La fragilità non rappresenta solo un problema estetico, in quanto la poca compattezza dell’unghia è spesso sintomo di problemi più profondi, che si annidano nel nostro organismo.

Le unghie fragili sono deboli e morbide, prive di elasticità e squamate, con strati che si esfoliano, e tendenti alla rottura. Carenze alimentari, allergie, disfunzioni dovute ad un’iperattività tiroidea o ormonali si riversano sull’unghia, modificandone l’aspetto e le caratteristiche.

Se le unghie diventano fragili per problemi legati a particolari carenze alimentari, il primo rimedio da adottare è quello di modificare l‘alimentazione arricchendola di quegli alimenti che colmeranno la carenza, quali: zinco, vitamina H e molibdeno che determinano la crescita della cheratina.

I consigli della nonna sono sempre in voga. Il succo di limone e l’olio d’oliva, se non lo sapete, sono ottimi per le unghie deboli: l’olio d’oliva è nutriente, il succo di limone, invece, ricchissimo di vitamine, ha proprietà indurenti. Potete fare un impacco a base di questi ingredienti, tenendo le unghie a bagno per almeno dieci minuti al giorno. Un’alternativa all’impacco è la crema: occorre una piccola dose di crema per le mani, un cucchiaio di olio d’oliva e gocce, in parti uguali, di olio essenziale di limone e di arancia amara.

Provare per credere!