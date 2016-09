Piedi morbidi come quelli di un bambino

I passaggi per avere dei piedi da favola, belli e sempre curati, non dovrebbero mai mancare nella beauty routine di una donna. Avere piedi curati, senza pelle in eccesso, raggrinziti o con qualche calletto, non è il massimo della femminilità. Soprattutto in estate, quando i sandali imperversano negli outfit estivi.

Tuttavia, non sempre c’è il tempo di andare dall’estetista o di rimuovere la pelle in eccesso con pietre pomici, bagni di acqua calda e impacchi. Perché soprattutto al rientro dalle vacanze, il lavoro sommerge chiunque e allora è facile trascurare qualche dettaglio.

Per fortuna esiste un rimedio facile e veloce, che non richiede molto tempo e che promette di ringiovanire letteralmente i piedi.

Si tratta di un vero e proprio peeling naturale, un trattamento per la rimozione dei calli e delle pelli morte dai piedi, per averli proprio come un bambino.

A produrlo per primo è stato il marchio Baby Foot, seguito a ruota da altri come Milky Foot, Purederm, Artnaurals.

Si tratta di due sacchetti/calzini imbevuti di una lozione con 17 estratti naturali, da infilare ai piedi per circa un’ora, una sola volta. Basta chiuderli con un elastico e lasciarli in posa. Dopo circa una settimana inizierà la muta: la pelle comincerà a staccarsi poco a poco, in maniera non dolorosa, proprio come un peeling. La formula della lozione è studiata appositamente per eliminare naturalmente le rugosità e la pelle morta dopo circa 7 giorni. Il risultato è una pedicure facile, senza particolare sforzi e che dura per diversi mesi.

Quando farla? L’ideale sarebbe due volte all’anno: prima dell’estate per avere piedi pronti ad essere sfoggiati e prima dell’inverno, per infilare facilmente le scarpe chiuse. Piedi da favola e morbidi come quelli di un bambino per tutto l’anno!

