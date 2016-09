Idratare la pelle dopo l’estate

Come tutte sappiamo, è ormai giunto il tempo di salutare l’estate. Con la fine delle belle giornate, non porteremo con noi solo i ricordi di aperitivi in riva al mare e dell’acqua cristallina, ma anche la disidratazione della nostra pelle. La continua esposizione al sole, si sa , puo’ causare l’invecchiamento della nostra pelle e, finita l’estate e sbiadito il bel colorito dorato, i segni possono iniziare a vedersi sulla nostra pelle! Ma come possiamo fare per ovviare il problema? Prendercene cura anche da casa. La prima cosa da fare è uno scrub in modo da eliminare tutte le cellule morte, l’ideale sarebbe eseguirne uno a settimana, seguito da una maschera. Le più innovative maschere sono quelle in tessuto o in carta che idratano e rigenerano la pelle con risultati immediati. Non bisogna poi dimenticare di utilizzare in maniera quotidiana le creme, sia giorno che notte.

La scelta delle creme va fatte in base alla tipologia della nostra pelle anche se la più consigliata per rigenerare la pelle, è la crema di rosa mosqueta che favorisce il rinnovamento delle cellule cutanee. Per una pelle sana e idratata non sono solo importanti le creme e gli scrub ma anche l’alimentazione che deve essere sana. Durante il periodo estivo ci siamo sicuramente lasciate andare (e abbiamo fatto bene!) ma questo è il momento di tornare in riga. Quindi no all’alcool, meno grassi e cene leggere.

Seguendo questi semplicissimi step in breve tempo la nostra pelle tornerà radiosa se pur più pallida!