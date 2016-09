5 consigli per avere unghie forti

La manicure è diventata un’abitudine di bellezza irrinunciabile. Smalti colorati, nail art e estro creativo sono all’ordine del giorno. Oltre a questo, le nostre mani necessitano di qualche accortezza in più per avere unghie forti e sempre lucide.

Solvente o acetone?

C’era una volta l’acetone, il cui nome non è mai stato indice di gentilezza verso le unghie. In effetti è bene scegliere dei solventi delicati, privi di acetone. Se ve lo state chiedendo la risposta è sì, tolgono molto bene lo smalto e, cosa di non poco conto, non sono irritanti per la pelle e le unghie. Inoltre si possono trovare anche delle soluzioni pocket o da viaggio di solventi senza acetone da portare sempre in borsa, per essere sempre impeccabili.

Il taglio giusto

Per avere unghie forti, una delle accortezze fondamentali è quella di tagliarle con delle forbici adatte. Via dai beauty-case quel tagliaunghie in acciaio: il suo colpo affilato è troppo violento, salutiamolo per sempre e sostituiamolo con delle tronchesine.

Limare con delicatezza

Per avere unghie forti è bene limarle spesso: in questo modo saranno sempre della stessa lunghezza ma soprattutto saranno very strong. La forma giusta, per avere unghie forti, è quella del momento ovvero la squoval perché in questo modo non ci sonno angoli che possono sbeccarsi.

Impacchi rinforzanti

Oltre ai prodotti giusti, un aiuto in più arriva dagli impacchi e dagli scrub, rispettivamente per nutrire e levigare le unghie. Una volta a settimana si possono immergere le unghie in un bagno di sale e succo di limone per 15 minuti. Una volta al mese si può realizzare uno scrub a base di olio di oliva, zucchero e succo di limone, per levigare e far risplendere la superficie dell’unghia. Se c’è bisogno di un aiuto in più si può ricorrere agli impacchi notturni, da acquistare già pronti per un’azione lenta e profonda.

La base, scegliamola bene

Per unghie forti e curate non può mancare la base ovvero lo smalto trasparente, che deve essere rinforzante e nutriente, per proteggere e rendere lucida l’unghia. E la mano è già più bella.