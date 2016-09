Qui a Glamour Italia siamo sempre pro ai trattamenti di bellezza homemade, trucchi beauty che aiutano la nostra routine quotidiana e piccoli accorgimenti per tirar fuori la nostra bellezza. Vi abbiamo detto come usare i cubetti di latte come primer viso, come infoltire le ciglia per un effetto mascara wow e dei piccoli impensabili aiuti casalinghi per la beauty routine.

Ma non scegliamo i rimedi casalinghi alla cieca perché non è tutto oro ciò che luccica. I trucchi beauty che selezioniamo sono provati e approvati ma non tutto l’Internet è così cauto! Alcuni fanatici di bellezza proverebbero sulla loro pelle anche la più strana delle maschere che, oltre a essere irrimediabilmente inutile, può provocare danni alla pelle. Così ho raccolto sei trucchi beauty da NON provare a casa.



Il dentifricio come trattamento contro l’acne

Ricordo ancora quando fu una mia lontana cugina a suggerirmi di lasciare un po’ di dentifricio sul brufolo che stava per uscire e lasciarlo tutta la notte sul viso. Fortuna che non l’ho mai fatto perché i suoi ingredienti possono seccare la pelle (e quindi anche il brufolo) ma possono causare gravi irritazioni e arrossamenti. Non è un caso infatti che si chiami “denti”-fricio e non “acne”-fricio! Per l’acne usate prodotti specifici che non irritano la pelle come il dispositivo Face-up.

La colla vinilica per rimuovere i punti neri

Se ne vede roba strana in giro, e un altro dei trucchi beauty da NON provare è quello della colla vinilica per strappare via i punti neri dal naso, come un qualsiasi trattamento peel-off. Niente di più sbagliato. La colla nasce per un preciso scopo: incollare carta, cartone e cartoncini alla Art Attack! e non per strappar via la pelle del naso! Quindi riponete la colla nel cassetto del bricolage….f-f-fatto??

Il deodorante per contrastare la pelle lucida

Beauty hack trovato su Instagram e assolutamente da evitare: quello di passare il deodorante sulla zona T del viso per contrastarne l’effetto lucido e unto. Lo scopo principale del deodorante è quello di evitare l’odore di sudore e restituire un piacevole odore di pulito, e non è sicuramente fatto per prevenire l’unto dalla zona T. Anzi, ciò che lo inserisce tra i trucchi beauty da NON provare sono i suoi ingredienti, non adatti alla pelle del viso: profumi e anti-traspiranti possono irritare la pelle. Riequilibrate piuttosto la pelle con trattamenti adatti alla zona T come il trattamento purificante SVR Sebiaclear.

Lo smalto trasparente per coprire l’herpes labiale

Sui social si è diffuso un orrendo trucco beauty per cui se usiamo lo smalto trasparente sul punto dove sta per spuntare un herpes, lo smalto non solo sarebbe in grado di nascondere lo sfogo, ma anche di guarirlo! Niente di più sbagliato. Mettere lo smalto per unghie sul viso, ancor di più sulla bocca, è un gigantesco errore. Lo smalto trasparente è fatto da polimeri per sigillare l’unghia e impedire che lo smalto si sbecchi, ed i polimeri sono pura plastica. Anche in questo caso meglio usare cerottini per l’herpes o pomate antibiotiche specifiche.

Il lime contro l’iperpigmentazione

Se è vero che il lime e il limone sono esfolianti naturali, non sono rimedi efficaci per contrastare l’iperpigmentazione della pelle. L’iperpigmentazione della pelle si ha sulle zone con cicatrici superficiali o macchie solari. Il succo di lime va dritto dritto tra i trucchi beauty da NON provare perché l’acidità del frutto può avere effetti negativi sulla pelle e causare arrossamenti e irritazioni.

Il colluttorio come pediluvio

C’è chi ritrova la sensazione di pace e freschezza ai piedi con della semplice acqua con bicarbonato e chi invece si affida al colluttorio. Dai, ma scherziamo?? I piedi si curano in vari modi, esfoliandoli con il Velvet soft di Sholl, idratandoli con balsami riparatori come quello Yves Rocher alla lavanda e rilassandoli con pastiglie effervescenti dopo ogni giornata di lunghe camminate. Il colluttorio usiamolo per i denti perché serve – ed è efficace – soltanto in bocca.

Siete mai incappati in strani trattamenti beauty homemade come questi? Scrivete nei commenti i vostri trucchi beauty da NON provare!

Donatella